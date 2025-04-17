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竟有四月雪？ 鶯歌大甲九圳驚見大量白色粉末

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

新北市環保局16日接獲通報，新北市鶯歌區大甲九圳旁發現有白色泡泡情形，稽查人員現場採集水樣發現為粉末物質漂浮於水體上。

環保局表示，接獲通報後，稽查人員立即前往稽查，鶯歌區中正三路大甲九圳旁發現有白色泡泡情形，隨即根據水路圖資往上游查找，最終查獲為御聖奇有限公司，在廠區外之溝渠查獲為靜電粉體塗裝用之塗料，未妥善收集且流入廠房後方大甲九圳，環保局除依違反水污染防治法第30條規定，最重可處新臺幣300萬元罰鍰外，為避免影響當地水環境品質環保局立即要求業者委託合法之公民營廢棄物清除機構清除漂浮於水體內的粉末塗料，並於當日下午複查，確認污染情形已改善。

環保局補充，經查該廠未依規定委託領有主管機關核發該類廢棄物清除許可文件之合格清除機構處理，已違反廢棄物清理法第28條第1項第3款規定，環保局依法告發，最高可處新臺幣300萬元罰鍰，爰屆期仍未完成改善者，得按次處罰。

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廢棄物 環保局

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