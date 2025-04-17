北環最後一哩路開工 進故宮不必進市中心搭捷運

照片取自臺北市政府

臺北市捷運局說明，民眾期盼的環狀線北環段工程最後一哩路，銜接士林到大直的CF690B區段標16日上午在士林區故宮廣場汽車停車場舉行開工動土典禮，由臺北市長蔣萬安主持，邀請各界貴賓共同祈福。

蔣萬安市長表示，首都環狀線南北環段工程已全面啟動，完工後劍南路站到新北產業園區只要28分鐘，到士林站只要8分鐘，將有效提升雙北民眾旅運時間，更可改善內湖交通壅塞的情形，國內外旅客未來也可以搭乘環狀線輕鬆抵達故宮。

臺北市捷運局一工處表示，CF690B區段標工程範圍自臺北市士林區雨農路口Y27站(不含)，經至善路於故宮博物院前設置Y28故宮站，右轉穿越文間山至大直北安路Y29劍南路站與文湖線相交，之後路線轉敬業三路尾軌止，包含2座地下車站（Y28及Y29）、3段潛盾隧道及1段明挖覆蓋隧道。

蔣萬安市長指出，30年前臺北捷運從「六線齊發」開始，30年後正式邁入「臺北捷運六線齊發2.0」。這場開工典禮，不僅是這段工程的啟動，更是象徵首都環狀線南北環段工程全面開展。本段路線最大的特色就是將行經國立故宮博物院，未來將於故宮廣場設置1處出入口，並以地下連通道與車站連通，民眾不進市中心也可搭乘捷運輕鬆至故宮一睹精彩的文物世界。北環段完工後可促進文化觀光與商業發展，為當地帶來更大的經濟效益。

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