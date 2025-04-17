快訊

結親英特爾？加碼投資美怎布局 台積電法說會七大重點一次看

淡水、八里老街等4區域禁止微型電動二輪車 6/1起開罰

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

為維護新北河濱公園內民眾安全，淡水老街、八里老街、新月橋、熊猴森樂園已公告禁止微型電動二輪車進入，宣導期至5月31日止，自6月1日起，如有違反者，將依道路交通管理處罰條例，取締開罰。

高灘處表示，新北市轄河濱公園雖已公告適用道交條例，且禁止汽機車進入，然微型電動二輪車在該條例第69條規定中屬於自行車，非屬禁止進入車輛。但新北市政府考量淡水老街(淡水捷運站至中正路15巷沿河岸商店街段)、八里老街（八里渡船頭至觀海大道沿河岸段）、新月橋（橋上及牽引道）、新北大都會公園熊猴森樂園，為國際觀光區或為熱門景點，人潮眾多，縱使微型電動二輪車依道交條例以時速25公里行駛，仍易造成行人、用路人及民眾之危險；另也有業者及民眾私自拆除限速設備，致有超速情形，更增危險；亦已多次接獲民眾及民意代表反映，為維護民眾安全，確有禁止之必要。

聚傳媒

淡水 老街

延伸閱讀

清香淡雅的紫色花廊 新北河濱公園「苦楝花海」美不勝收

新北福佑宮捐贈高規警裝備 淡水警執勤如虎添翼

疊杯資格暨菁英賽 全台好手齊聚新北淡海國小

新北公告4區域微型電動二輪車禁入 6/1起開罰

相關新聞

京華城20%容積獎勵是取消或暫緩？ 北市都發局今說明了

針對京華城案20%容積獎勵爭議，北市都發局昨說明，鼎越公司在4月9日已掛件申請取消，不料，鼎越昨晚發表聲明強調，是暫緩實...

世壯運邀誰參加才有感？ 議員提議邀川普或大谷翔平

雙北世壯運倒數一個月，相較過去台北市辦的花博、世大運等，這次世壯運市民很無感，教育委員會召集人秦慧珠憂僅剩1個月，宣傳恐...

社子島開發環評被撤銷 影響進度？北市：原則上會上訴

今天台北高等行政法院判決撤銷社子島的環評處分，是否影響社子島開發案進度？北市環保局長徐世勳今天在議會備詢，被問及社子島環...

世壯運大巨蛋開幕警力維安2500人 議員質疑維安僅世大運4成

世壯運下月就要登場，議員洪健益今議會警衛部門質詢相關維安。質疑先前北市辦世大運，在小巨蛋開幕維安警力布設5600人，不過...

2025新北市鐵道馬拉松周日登場 貢寮雙溪交管一次看

2025新北市鐵道馬拉松接力賽將於4月20日上午7時，在貢寮區及雙溪區盛大開跑，今年賽事邁入第十周年，報名隊伍高達110...

神戶機場明天直航台灣 新北議會先去神戶拜訪議會深化交流

新北市議會由民進黨黨團日前前往神戶市議會交流，同行有駐大阪辦事處副參事劉拓，表達外交部對於此事看重，並由神戶市議會副議長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。