淡水、八里老街等4區域禁止微型電動二輪車 6/1起開罰

照片取自新北市政府

為維護新北河濱公園內民眾安全，淡水老街、八里老街、新月橋、熊猴森樂園已公告禁止微型電動二輪車進入，宣導期至5月31日止，自6月1日起，如有違反者，將依道路交通管理處罰條例，取締開罰。

高灘處表示，新北市轄河濱公園雖已公告適用道交條例，且禁止汽機車進入，然微型電動二輪車在該條例第69條規定中屬於自行車，非屬禁止進入車輛。但新北市政府考量淡水老街(淡水捷運站至中正路15巷沿河岸商店街段)、八里老街（八里渡船頭至觀海大道沿河岸段）、新月橋（橋上及牽引道）、新北大都會公園熊猴森樂園，為國際觀光區或為熱門景點，人潮眾多，縱使微型電動二輪車依道交條例以時速25公里行駛，仍易造成行人、用路人及民眾之危險；另也有業者及民眾私自拆除限速設備，致有超速情形，更增危險；亦已多次接獲民眾及民意代表反映，為維護民眾安全，確有禁止之必要。

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