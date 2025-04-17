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新北與13醫院合作院前啟動葉克膜 提高康復出院率

中央社／ 新北17日電

新北消防與13間醫院跨域合作院前啟動葉克膜，新北市長侯友宜今天說，搶救OHCA（到院前心肺功能停止）患者，秒秒必爭，此機制可縮短5到10分鐘，提高康復出院率。

侯友宜上午在「院前啟動葉克膜－新北消防與13間醫院跨域合作」記者會致詞時說，新北市1年緊急救護案超過23萬件，居全國之冠，在消防、醫療等團隊合作下，新北市OHCA患者康復出院率顯著提升，從民國99年僅3.1%，113年已達11.68%，成功救回2647條寶貴生命。

侯友宜指出，為救活更多OHCA患者，新北市政府消防局與亞東醫院從112年起率先展開院端合作，推動「院前啟動葉克膜」機制，如今擴展至台北、新北及桃園等13間急救責任醫院，並有11名OHCA患者成功治癒出院。

亞東醫院急診醫學部醫師朱聖恩表示，亞東醫院在112年4月推行院前啟動葉克膜，目前累計有30例個案，以往患者送到醫院後，由醫療團隊評估是否需要加裝葉克膜，現在救護現場可立即評估，讓醫院提前準備，患者抵達急診至葉克膜開始運轉的時間，從過去32分鐘平均縮短為18分鐘。

台北慈濟醫院心臟血管外科主治醫師徐展陽說，院前啟動葉克膜適用條件包括心臟造成的休克、患者年齡小於70歲、民眾目擊倒地、立刻有人實施CPR（心肺復甦術），上述條件缺一不可。

康復患者也到場分享重生喜悅，永和分局勤務指揮中心警務佐陳德慈說，他是院前啟動葉克膜受益者，感謝相關團隊救護。他在今年1月24日進行日常體能訓練，突然昏倒失去意識，呈現OHCA狀態，經教官施作CPR、送醫治療，於2月1日出院，請假2個月，如今已回去上班。

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