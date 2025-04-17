世壯運邀誰參加才有感？ 議員提議邀川普或大谷翔平

雙北世壯運倒數一個月，相較過去台北市辦的花博、世大運等，這次世壯運市民很無感，教育委員會召集人秦慧珠憂僅剩1個月，宣傳恐來不及，建議市府可邀美國總統川普、日籍球星大谷翔平參加世壯運，宣傳就沒問題，議員簡舒培認同，蔣萬安只要邀請川普，就有話題。

雙北世壯運即將在5月17日至30日舉辦，體育局、觀傳局今赴議會工作報告，對於北市研考會先前調查，市民議員都相當憂心世壯運宣傳，直言地方對台北市下個月就要舉辦這麼大型的國際賽事根本無感，簡舒培還說，她還是在今天才知道世壯運的吉祥物叫「壯寶」。

議員秦慧珠建議蔣市府，應該要找名人幫忙宣傳世壯運，簡舒培也認同，表示許多政治人物其實年紀都符合世壯運的參賽資格，應該多邀請政治人物來幫忙宣傳。

秦慧珠則在委員會建議蔣萬安，要不然邀請美國總統川普來參加世壯運，只是找川普來，宣傳力道就完全沒有問題，簡舒培也當場認同，甚至直言，只要蔣萬安世壯運邀請川普，就是很大話題。