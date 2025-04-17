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社子島開發環評被撤銷 影響進度？北市：原則上會上訴
今天台北高等行政法院判決撤銷社子島的環評處分，是否影響社子島開發案進度？北市環保局長徐世勳今天在議會備詢，被問及社子島環評被撤銷，徐說，目前還沒有收到判決書，不過原則應該還是會上訴。至於是否影響開發進度，還要跟局處討論。
2022年1月北市環評委員會通過社子島開發計畫環境影響評估，因社子島自救會不服，當年號召百位社子島居民聯名委託律師團提起法律救濟，今天台北高等行政法院判決撤銷環評處分。律師呼籲，台北市長蔣萬安不要重蹈覆轍，一味以土地開發討好特定利益團體。
議員陳賢蔚今天在警政衛生部門質詢社子島被撤銷環評議題。陳賢蔚說，高等行政法院認為社子島開發案當年的環評，沒有納入汙水處理廠等三項工程，因此判決撤銷社子島案的環評處分。
徐世勳表示，市府是接近今天中午接到律師通知，由於當年的環評慎查，府內7位委員全迴避，當時14位專家學者是認為汙水處理廠到時候設置時，還要經過一次環評，之後的環評會更謹慎仔細，所以才沒有納入；至於堤防沒納入，是因當初北市府有去函當時的環保署，當時環保署回覆不需要，所以才沒有納入。
對於被撤銷環評，會不會影響社子島開發？徐說，不過後續還是要看判決書內容，後續會不會影響社子島開發，還要跟局處討論。
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