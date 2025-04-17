快訊

堅定表態「我會去」…藍營諸侯第一人 蔣萬安今晚赴北檢聲援黃呂錦茹等人

嚇壞！蝦皮APP偷看手機相簿一天6次 內行人教1招關閉手機權限

把車送去保養「拆底盤掉下4毛球」 車主跟技工全嚇傻：根本沒聽到聲音

聽新聞
0:00 / 0:00

世壯運大巨蛋開幕警力維安2500人 議員質疑維安僅世大運4成

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
雙北世壯運開幕將於大巨蛋登場。圖為台北大巨蛋。本報資料照。
雙北世壯運開幕將於大巨蛋登場。圖為台北大巨蛋。本報資料照。

世壯運下月就要登場，議員洪健益今議會警衛部門質詢相關維安。質疑先前北市辦世大運，在小巨蛋開幕維安警力布設5600人，不過這次世壯運開幕在大巨蛋，北市警局竟僅布設2500名警力，僅4成左右。尤其正在全台大罷免，希望警力重新評估，不要讓世壯運出現維安問題。

洪健益今天質詢時，調出當年世大運開幕式的維安影片，當年小巨蛋外有反年改團體陳抗，一度在場外丟煙霧彈，還衝破警方的封鎖線，一度危及總統維安，不過洪健益質疑，當年世大運規模還不如下月登場的世壯運大，為何警力維安編制僅2500名警力，與世大運相比僅半數不到。

「怎賽事規模人數少維安警力多、人數多警力少？」洪健益質疑，當年世大運開幕有反年改團體衝到總統維安警戒線內，下月世壯運還不知道總統、副總統會不會出席開閉幕，但警察局的事前警力維安怎麼落差這麼大？另外競技場館維安，世大運有20個競技場館、世壯運有26場，但警力規畫世大運一場60名，世壯運僅20名。

警察局表示，這是維安警力是初步規畫，還會看有沒有陳抗等來增加警力維安。

洪健益批評，北市警局也不能把所有警力都調來世壯運，造成台北市警力鬧空城？李西河表示，若有需要，會再來跟中央申請警力支援。至於世壯運閉幕是在新北市舉辦，目前新北市沒有來要求支援。

世大運

延伸閱讀

韓18歲「小IU」現身大巨蛋開球！夯曲原唱超甜模樣曝光

中職／大巨蛋迎史上最初「真．平日場」 龍隊主場吸10108人進場

中職／味全龍啦啦隊公布大巨蛋應援裝 要挑戰非假日票房

中職／獅隊靠台北大巨蛋加持 主場人氣超越悍將衝上第2

相關新聞

世壯運邀誰參加才有感？ 議員提議邀川普或大谷翔平

雙北世壯運倒數一個月，相較過去台北市辦的花博、世大運等，這次世壯運市民很無感，教育委員會召集人秦慧珠憂僅剩1個月，宣傳恐...

社子島開發環評被撤銷 影響進度？北市：原則上會上訴

今天台北高等行政法院判決撤銷社子島的環評處分，是否影響社子島開發案進度？北市環保局長徐世勳今天在議會備詢，被問及社子島環...

世壯運大巨蛋開幕警力維安2500人 議員質疑維安僅世大運4成

世壯運下月就要登場，議員洪健益今議會警衛部門質詢相關維安。質疑先前北市辦世大運，在小巨蛋開幕維安警力布設5600人，不過...

2025新北市鐵道馬拉松周日登場 貢寮雙溪交管一次看

2025新北市鐵道馬拉松接力賽將於4月20日上午7時，在貢寮區及雙溪區盛大開跑，今年賽事邁入第十周年，報名隊伍高達110...

神戶機場明天直航台灣 新北議會先去神戶拜訪議會深化交流

新北市議會由民進黨黨團日前前往神戶市議會交流，同行有駐大阪辦事處副參事劉拓，表達外交部對於此事看重，並由神戶市議會副議長...

生態社子島環評被撤銷 環團籲蔣萬安勿討好利益團體

2022年1月台北市環評委員會通過社子島開發計畫環境影響評估，社子島自救會不服，號召百位社子島居民聯名委託律師團提起法律...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。