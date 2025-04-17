世壯運大巨蛋開幕警力維安2500人 議員質疑維安僅世大運4成

世壯運下月就要登場，議員洪健益今議會警衛部門質詢相關維安。質疑先前北市辦世大運，在小巨蛋開幕維安警力布設5600人，不過這次世壯運開幕在大巨蛋，北市警局竟僅布設2500名警力，僅4成左右。尤其正在全台大罷免，希望警力重新評估，不要讓世壯運出現維安問題。

洪健益今天質詢時，調出當年世大運開幕式的維安影片，當年小巨蛋外有反年改團體陳抗，一度在場外丟煙霧彈，還衝破警方的封鎖線，一度危及總統維安，不過洪健益質疑，當年世大運規模還不如下月登場的世壯運大，為何警力維安編制僅2500名警力，與世大運相比僅半數不到。

「怎賽事規模人數少維安警力多、人數多警力少？」洪健益質疑，當年世大運開幕有反年改團體衝到總統維安警戒線內，下月世壯運還不知道總統、副總統會不會出席開閉幕，但警察局的事前警力維安怎麼落差這麼大？另外競技場館維安，世大運有20個競技場館、世壯運有26場，但警力規畫世大運一場60名，世壯運僅20名。

警察局表示，這是維安警力是初步規畫，還會看有沒有陳抗等來增加警力維安。

洪健益批評，北市警局也不能把所有警力都調來世壯運，造成台北市警力鬧空城？李西河表示，若有需要，會再來跟中央申請警力支援。至於世壯運閉幕是在新北市舉辦，目前新北市沒有來要求支援。