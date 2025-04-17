2025新北市鐵道馬拉松周日登場 貢寮雙溪交管一次看

2025新北市鐵道馬拉松接力賽將於4月20日上午7時，在貢寮區及雙溪區盛大開跑，今年賽事邁入第十周年，報名隊伍高達1100隊，預估吸引超過5萬人參與。賽事分為「競賽組」、「變裝組」及「企業團體競賽組」三大類，並在牡丹、雙溪、貢寮、福隆四站接棒，跑者將沿著舊草嶺隧道、三貂角燈塔、太平洋岸及雙溪河岸追火車、賞山海，盡覽東北角之美。

新北市觀旅局長楊宗珉表示，建議多利用大眾運輸前往現場，活動當日將協調台鐵加開列車疏運人潮；同時為確保賽道安全與交通秩序，當天將於沿線實施交通管制。將於當日早上6時50分至7時40分全線封閉總統路，屆時請駕駛人避開路線或提早改道，避免行程受阻。

賽事主線道路如中正隧道、中山路等將採單線車道管制與路口彈性放行，中正隧道於上午8時30分至下午1時30分單向保留通行車道，中山路（泰和街至過港隧道）則於上午8時至下午1時50分實施相同管制模式。僅警車、救護車、社區巴士及當地居民緊急需求車輛可通行，其他車輛請遵循現場人員指示。