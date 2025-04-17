神戶機場明天直航台灣 新北議會先去神戶拜訪議會深化交流

新北市議會由民進黨黨團日前前往神戶市議會交流，同行有駐大阪辦事處副參事劉拓，表達外交部對於此事看重，並由神戶市議會副議長堂下豊史主持會議，台日友好神戶市會議員聯盟副會長外海開三議員全程陪同，參訪神戶市議會、六甲山牧場、有馬溫泉觀光協會。神戶機場將於4月18日首航台灣，並由神戶市議會議長坊恭壽議長率團前往台灣交流。

參訪團團長蘇錦雄表示，本次參訪意義深遠，過去安倍晉三前首相曾說過「台灣有事就是日本有事」，希望可以延續過去互助精神，保持密切的交流，本次團員更多是新北市在地企業，希望可以深化兩市之間的經濟交流。

鍾宏仁議員表示，新北市及神戶市都有港口，也有豐富的農業資產，未來在產業發展上，多有合作機會，希冀兩市議會可以扮演推動角色，協助彼此在地產業密切合作，尤其是神戶直航後，應可以有更多交流機會。

議員鄭文婷表示，神戶市與基隆市類似的地方就是有山有海，在交流的過程中印象最深刻的就是六甲山牧場的但馬牛的飼養，看到的不只是一種種牛的飼養，而是一整個產業政策的嚴謹態度，日方為了保護原生種牛，從圈養到釋出到肉品市場等層層把關，這是值得我國借鏡的地方。而有馬溫泉的聚落形成更巧妙的與基隆市有著不解之緣，更讓鄭文婷感覺與這個地方的親近，有馬川的整治與親水性，都是非常值得在基隆推廣的方向，鄭文婷說這不只是一趟考察，更深層的意義在於城市治理的重要性。

黃淑君議員表示，雙北市攜手於5月舉辦世界壯年運動會，邀請神戶市議會可以前往雙北觀看賽事，除為各國選手加油外，更可以多留時間在地觀光，過去曾在2023年與神戶市議員們交流，當時就允下將會帶領新北企業前往交流，今日總算完成與神戶市議會的承諾，與外海開三議員共同促成此次會議。