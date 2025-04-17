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生態社子島環評被撤銷 環團籲蔣萬安勿討好利益團體

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台北市社子島。圖／聯合報系資料照片
台北市社子島。圖／聯合報系資料照片

2022年1月台北市環評委員會通過社子島開發計畫環境影響評估，社子島自救會不服，號召百位社子島居民聯名委託律師團提起法律救濟，歷經3年經過訴願及訴訟審理，今日台北高等行政法院判決撤銷環評處分。律師呼籲，台北市長蔣萬安不要重蹈覆轍，一昧以土地開發討好特定利益團體。

本案訴訟律師、環境法律人協會秘書長郭鴻儀表示，社子島開發計畫環評，在溝通程序上，開發單位常常與居民關切切身未來居住保障以及區段徵收合法性等種種問題，牛頭不對馬嘴式的回答外，過程中一再保證會提出保存聚落等替代方案，卻一再跳票。

郭鴻儀呼籲，蔣萬安不要重蹈覆轍，一昧以土地開發討好特定利益團體，台灣不應該再浮濫開發土地，正視社子島的永續發展和改善現有居民的居住環境才是正途。

社子島自救會發言人李華萍表示，社子島已經被威權時代不當的土地政策禁限建55年，一直盼望政府還我們公平正義的對待，讓我們早日可以解除禁限建，感謝司法為社子島居民主持公道，感謝律師團的堅持與努力，讓司法還社子島居民公平公正的對待。

李華萍強調，居民並不反對社子島發展，社子島的居民比任何人都希望社子島可以城鄉共榮、文化保留，讓世世代代居住在社子島的居民可以安居樂業，不要被迫遷。呼籲台北市政府，不要再做無謂的上訴，強制拆居民的房子只會引來更多的流血事件與不幸。唯一解方是讓居民解除禁限建，也才能還社子島為大台北特別犧牲55年的奉獻。

社子島居民王木琳表示，社子島不是柯文哲與蔣萬安說要徵收就徵收，也不是說區段徵收就可以開發，你今天解除禁建，明天就可以開發，這麼簡單不做，只知道配合建商財團，來搶我們的土地。感謝司法守護人權的最後底線，感謝律師團與居民的努力，感謝大家堅持不懈。

社子島

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