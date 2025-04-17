中和汙水下水管接管率不到7成 第三期工程估2032年全數完工
新北市中和區尚未全區完成全面接管汙水下水道，一、二期已完成，接管率66.35%，市長侯友宜也說「中和是市區但接管率偏低」，水利局表示，第三期工程移回自辦，分為四個標推動，預計接管3萬8537戶。民代認為，市府應多籌點經費，分包出去才能加快工程進度。
中和區人口數共40萬5581人，是新北行政區人口排名前三名，但汙水下水道接管率不到7成，已接管11萬9878戶，目前市府推動第三期汙水工程建設範圍位於中和區景平路以南、高速公路以北之中和都市計畫區範圍，約20個里。
水利局表示，汙水下水道建設屬中央全國政策性計畫，國土署在全國性代辦人力及業務分配考量下，完成中和第一、二期汙水工程後，即表達不再代辦新北市汙水工程，並於2023年5月將中和第三期移回水利局自辦。
水利局表示，目前已完成中和第三期第一標工程發包，預計今年5月開工，2028年竣工；第二標及第三標已向國土署爭取原則同意，提前於今年底發包推動，預計2030年竣工；第四標則需視下游第一、二、三標管網建設情形，預計2027年底發包推動，2032年竣工。
新北市議員金瑞龍表示，現在沒有中央補助款協助，市府要處理自籌款會比較辛苦，如果錢到位，就可以分包出去，縮短施工時間，未來希望再多加一點經費，加快工程進度，中和區汙水地下道只剩下南勢角地區還沒做，南勢角地區發展早，除了有管線障礙，還有私人土地問題，盼市府多跟民眾協調，他也會追蹤進度。
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