世壯運倒數...宣傳挨轟四不像、批旗幟亂掛 北巿府回應了

雙北世壯運倒數一個月，體育、觀傳局今赴議會工作報告，藍綠白議員關注世壯運宣傳，議員簡舒培直言，她今天才知道吉祥物叫壯寶，質疑宣傳「四不像」，甚至布條還綁在連選舉掛布條都會被拆的地方，市民完全沒參與感；趙怡翔也接獲陳情質疑旗幟宣傳竟亂掛樹上、草叢。

議員秦慧珠也與過去台北市舉辦過的郝市府任內登場的花博、聽奧、柯市府任內登場的世大運相比「市民無感」，應該要讓民眾有光榮感，否則折損市長蔣萬安形象；議員李芳儒要求市府要先讓台北市「嗨起來！」才能吸引國際關注；黃瀞瑩也問特約商店，儘管有兩千家不過至今她要去找卻「迷路了！」

北市議會教育委員會工作報告，跨黨派議員關注世壯運僅剩下一個月，不過至今許多民眾都不知道台北市下個月就要辦這麼大型的國際賽事，

簡舒培說，她是直到今天才知道吉祥物叫「壯寶」，代表市府行銷不足，讓她非常擔心的是，世壯運下個月就要舉辦，不過台北市整個城市完全沒有一個要辦國際盛事的氛圍。

趙怡翔也提到，現在台北市有很多公園都掛有世壯運的宣傳旗幟，不過地方反應旗子很多都是亂掛，他接到很多民眾反應，有的旗幟掛樹上、有的掛草叢；黃瀞瑩則質疑世壯運整體宣傳由誰主責？現況根本是各局處各做各的，不僅掛布條的狀況，區公所的影片品質也不佳，應該是要由觀傳局的專業去整體協助，否則沒有辦法讓民眾知道世壯運運，就是市府失職。

秦慧珠說，過去郝市府任內舉辦的聽奧，也是冷門賽事，不過當時舉辦聽奧時，台北市民很有參與感，但為什麼下個月就要辦世壯運，市民卻無感？簡舒培也要求市府應該要讓市民感受到世壯運宣傳的力道，希望委員會一召再排世壯運的專案報告，起碼要讓台北市民，知道雙北下個月要辦世壯運。

簡舒培也問觀傳局，這次世壯運運台北市的吉祥物熊讚扮演什麼角色？怎麼世壯運行銷完全看不到它，質疑台北市過去幾年都是用熊讚拉抬活動，結果要辦世壯運這麼大賽事，卻不用亮點的熊讚，重新規畫無知名度的壯寶，結果宣傳「四不像」。

觀傳局長余祥表示，因世壯運是雙北共同舉辦，所以當時才重新由「壯寶」擔任行銷吉祥物，接下來會加強壯寶與民眾互動宣傳，推廣給更多人知道，後續也會在信義區等地點有宣傳快閃活動。

體育局長游竹萍表示，特約店家部分，後續也會與產發局加強宣傳，觀傳局表示，後續特約店家會有相關世壯運標誌，後續會陸續上架，會讓視覺有一致性。