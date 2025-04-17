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增加OHCA患者救回率 新北與13醫院跨域合作
新北新店慈濟醫院今上午在戶外廣場舉行院前啟動葉克膜新北消防與13間醫院跨域合作活動，為消防局攜手北北桃急救責任醫院合作推動院前啟動葉克膜機制，市長侯友宜表示，對於提升院外心跳停止OHCA患者康復率將有重大突破與成效。
侯友宜表示，每年全國緊急救護案件數突破了130萬件，新北市更是超過23萬件，新北市OHCA康復出院率從2010年的3.1%逐年提升，至去2024年已達到11.68%的紀錄，累計救回了2647人，這亮眼的成績是六都的第一名。
侯友宜表示，搶救OHCA患者，除正確快速的到院前緊急救護處置，專業、完整的到院後緊急醫療團隊照顧更是不可或缺，特別肯定及感謝各急救責任醫院及救護人員，並勉勵各醫療院所及消防人員持續努力，使人民免於危難。消防局院前啟動葉克膜機制，已擴展至北北桃13間急救責任醫院，並有11名OHCA患者成功治癒出院。
活動安排OHCA情境演練，示範一連串到院前緊急救護處置流程及現場啟動院前葉克膜，慈濟醫院醫師徐展陽說明院前啟動葉克膜關鍵成功要素，另邀請康復患者分享重生喜悅。消防局長陳崇岳說，新北市消防業務面臨相當多的挑戰，但樂於分享相關經驗，盼與各縣市共同精進。
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