是玩具也是藝術...日台當代藝術展 行家教你怎麼看

曼斯特國際藝術展於16日到20日在台北華山1914文化產業園區登場，現場融合台日的當代藝術設計，將潮流藝術與產業發展結合。當代藝術觀察者介紹，限量、特殊媒材設計及獨具美感，已跳脫以往設計，已趨近藝術層級，而藝術的日常更是給予新銳創作者的一大助力。

當中，限量的潮流公仔「小青」就是擷取知名作詞家方文山所作的「青花瓷」詞，經過精密重機改裝工藝的Rough Crafts創辦人葉韋廷Winston淬煉的機甲元素，最後由小李顏料行主理人李承道的人物與跨媒材設計，將「小青」以兩款配色型態呈現。

展場攤位也以精細的賽博龐克風格與沉浸式展場，同時將葉韋廷所做的重機塗鴉搬到現場，流露出三位藝術家各自的作品特色與顯著風格。

被盛讚為奈良美智接班人的山本麻友香也蒞臨現場，畫作以平靜恬淡的小男孩為主圖，色調和筆觸細膩，療癒了閱聽眾的她在記者會中分享，自己也會在創作時受療癒。

另外，來自日本銀飾傳奇菊地健（KEN KIKUCHI）也到場，以平衡細膩與狂野風格聞名，最知名的印地安老鷹羽毛，更是許多明星，像是樂團史密斯飛船（Aerosmith）主唱 Steve Taylor、日本天王木村拓哉及歌手林俊傑都有收藏。

不過，面對花花世界的當代藝術中該如何欣賞又是個學問，當代藝術觀察者、專欄作家吳滋懿說，不只是一般民眾，就連藝術藏家前來也得先做些功課，尤其面對新興創作者、玩具設計師等，她也會主動詢問為什麼大家會蜂擁排隊。

吳滋懿分享，當代藝術中不少都會有自己特定粉絲，雖然不是大眾所知，但是在特定群眾中就會非常專精，像是葉韋廷Winston的作品就深獲基奴李維的喜愛，類似的專門類別在日本生態就常見，台灣也漸漸獲得關注。

吳滋懿說，專精的小眾群體，不同於以往傳統大量生產的類型，轉變成個人工作室也能達到產值，不僅僅是具有限量、使用特殊技術及材質，具備美感及傳承下一代，這就已經趨近於藝術等級。

吳滋懿認為，台灣的當代藝術家可以回溯到陳澄波、藍蔭鼎等美學去對話，屆時說不定對於博物館、美術館的策展人看中，此時的後援就有所不同。日本當代的藝術家奈良美智、蜷川實花、村上隆等，不僅是現代人所喜愛，更能追溯到西洋、江戶等時期。