獨／新莊公辦都更地基下陷損鄰 300年市定古蹟慈祐宮「牆裂了」

新北新莊近300年歷史的市定古蹟慈祐宮，因鄰近財政局新莊廟街公辦都更工程疑似基地下陷，導致慈祐宮多處建物毀損，包括一處拱門因公安疑慮需緊急修繕。廟方配合修復，卻被要求簽署放棄追究的和解書，引發強烈不滿。營造廠與開發單位多次致歉，惟廟方認為毀損範圍不止一處，後續恐衍生更多糾紛。 新北市府則表示已多次會勘，要求廠商隨時記錄狀況回報廟方及市府。

慈祐宮因鄰近財政局新莊廟街公辦都更工程疑似基地下陷，導致慈祐宮多處建物毀損，包括一處拱門因公安疑慮需緊急修繕。當地居民表示廟方願配合修復，卻被廠商要求簽署放棄追究的和解書，引發強烈不滿。因此營造廠與開發單位多次致歉，但廟方認為毀損範圍不止一處，後續恐衍生更多糾紛。

新莊慈祐宮創建於1729年，為當地居民供奉媽祖的重要信仰中心。1753年重修後改名慈祐宮，建築歷經多次整修，保留乾隆、嘉慶至近代的石刻、彩繪及文物。廟前曾因堤防遮蔽視野，引發風水疑慮，2010年重啟水門後再現大漢溪景觀，成為新莊文化地標之一。

新北市財政局在此推動新莊廟街公辦都更，基地位於新莊新海橋下西側街廓，鄰近新莊捷運站，更新面積2278坪。2012年由皇翔公司獲選為實施者，計畫保留並修復歷史建築武德殿，重建新莊派出所，設置公益住宅與文化設施，為全國首例結合歷史保存的公辦都更案。工程預計於2026年完工。不料公辦都更卻出現疑因工程開挖導致損壞市定古蹟。

財政局表示，慈祐宮陳情地板或牆壁裂痕經文化局於去年10月辦理會勘，有立即危險裂痕經慈祐宮提搶修計畫並經文化局審核後，已於去年12月由古蹟匠師完成修繕，其餘無立即危險部分俟主體工程完成再行修繕。慈祐宮表示後續於地下層結構體工程完成後將擇選第三方單位辦理鑑定。

另文化局已於今年4月再邀文資委員會勘，要求廠商明確紀錄各損壞現況及其位置，新增裂痕及各種損壞應加裝或更換監測設備，以確認有無加速損壞之疑慮，每月向慈祐宮提送監測報告加以說明，使廟方明瞭現況，廟方並可隨時向實施者反映建物情形。