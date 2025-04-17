世壯運倒數..來跟吉祥物壯寶101同框 台北最潮打卡點

雙北世壯運倒數1個月，吉祥物等周邊商品開賣。北市長蔣萬安特地抽空參觀周邊商品專區，邀市民朋友為世壯運好手加油打氣。觀傳局也邀民眾到市府前廣場，與4米高吉祥物壯寶拍照，已有不少民眾、觀光客，搶著與「台北101」同框，成為近期絕佳的台北地標打卡景點。

蔣萬安表示，世壯運共有2.5萬國內外運動愛好者報名，是台灣第一次，也是亞洲一次舉辦如此盛大規模的綜合型運動賽會，不僅有很多知名的退役好手如周思齊、陳信安，愛好運動的明星藝人如賈永婕、蕭煌奇、玖壹壹，更有不少90歲以上的高齡參賽者像是林友茂。

蔣說，世壯運的賽會理念是推廣全民運動，與台北市「運動之都」不謀而合，號召所有市民一同展現熱情，歡迎來自海內外的運動好手，並進場觀賽為他們加油打氣；另也可到市府一樓走逛選購世壯運周邊商品，為選手應援、留下獨一無二的賽事紀念。

北市觀光傳播局表示，即日起到5月30日每日9:00–18:00（13:00-14:00休息、例假日不開放）在市府一樓熊讚辦公室販售精選12項世壯運商品，包含「壯寶系列」的可愛「壯寶娃娃」、實用的「壯寶昇華毛巾」，是為親友加油打氣的絕佳應援小物。

周邊商品還有「運動休閒系列」如實用有型的托特包與老帽，民眾日常穿搭也能展現運動風格。除市府販售專區外，民眾也可前往位於敦化南路一段的「東區快閃店」選購商品；亦可透過世壯運官網線上選購完整的賽會官方周邊商品，輕鬆入手，感受賽會氛圍。