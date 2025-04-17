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環狀線北環段最後一塊拼圖 開工

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安（右三）昨出席環狀線北環段CF690B區段標開工典禮，宣告南北環段工程全面啟動。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安（右三）昨出席環狀線北環段CF690B區段標開工典禮，宣告南北環段工程全面啟動。記者邱德祥／攝影

捷運環狀線北環段最後一塊拼圖「CF690Ｂ區段標」昨動工，台北市長蔣萬安表示，此區段標歷經10次流標，去年終於標出去，預計2031年完工，屆時從北市劍南路站到新北產業園區站僅需28分鐘，到士林站僅8分鐘，大幅提升雙北交通便利性。

CF690Ｂ區段標長度4.23公里，路線由雨農路到故宮，穿越文間山，再到大直劍南路站。蔣萬安昨說，此區段標最大特色是經過故宮博物院，未來會在故宮廣場設置1處出入口，並以地下連通道與車站連通，讓民眾搭乘捷運輕鬆到故宮。北環段完工後，可促進沿線文化觀光和商業發展，帶來更大經濟效益。

蔣說，這是30年前前市長黃大洲的遠見、魄力與執行力。環狀線「六線齊發2.0」，北市在不久的將來有台灣第一個環形捷運路網，團隊正在共同創造歷史。

台北捷運工程局第一工程處長陳建宏表示，CF690Ｂ區段標工程困難處在於地質複雜，因靠山邊有弱糯填土層，也有安山岩塊硬的岩層，要穿越文間山，又有以前的崁腳斷層，除了車站是明挖，剩下的都是地下潛盾工程。

陳說，此工程須克服地層在軟硬之間施工，要先灌漿讓硬度均勻，加上隧道長達3500公尺，施工難度較高，時間也拉長，依廠商規畫，穿越文間山部分1天僅能作一環至兩環，即約1至2公尺，相較其他工程4至6公尺，等同每天僅能做三分之一進度。

台北捷運 故宮

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