京華城申請都審變更 撤銷20%容獎

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積弊案等案仍羈押中，台北副市長李四川昨證實，負責此開發案的鼎越公司本月9日已申請撤銷20%容積獎勵，預計都市計畫審議、建照變更等行政程序可在3個月內完成。

都發局表示，從送件資料來看，京華城容積率從840%降低成728%，主要是減去樓地板面積，約1萬8千多平方公尺，外觀仍維持19層樓。

鼎越回應，確已主動向北市府掛件申請都審變更，暫緩實施20%容積獎勵，並非取消。變更內容為調整樓地板面積，並調整地上層上部量體，減少部分樓層數，以影響原開發內容最少的方式辦理，後續將遵照法院最終判決辦理。

李四川昨受訪表示，依規定，鼎越須先申請都市設計審查，才會申請建照變更。至於接下來的程序，如果鼎越提出減少容積，外觀沒有影響，都市設計審議的幹事會可能可以直接處理；但如果外觀有影響，仍可能要送大會審查，預計建照變更程序3個月內可完成。

「當初還擔心鼎越土地扣押抗告成功，就不送申請。」李四川坦言，當初鼎越針對土地被扣押提抗告，法院已未再扣押，目前京華城工程會施工勘驗。

都發局表示，原核定容積率840%，實設容積樓地板13萬8474平方公尺，本次變更設計取消20%都市計畫獎勵後，實設容積率為728%，實設容積樓地板12萬10.8平方公尺。

都發局長簡瑟芳說，鼎越掛件申請變更都市設計，市府正審查、檢視文件，後續直接核准、送幹事會、送都審會都可能；目前鼎越減掉樓地板面積，外觀看來19層樓樓層數未減少，可能中間樓地板採挑空等設計，把樓地板面積減掉。

至於未來京華城案查無不法，是否能回復20%容積獎勵？簡瑟芳說，目前無法確認，要看建物結構是否能回復，不見得都能做。

議會京華城調查小組召集人、議員游淑慧建議，市府也應盡速終止雙方協議書，例如改造公園和認養可換取4%容獎，整修順平道路換取8%容獎等，趁這時候讓一切回歸常態。