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新北全齡共融升級「共榮公園」

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北市長侯友宜表示，目前已完成228座公園改造，預計2026年完成改造全市255座公園。圖／新北市景觀出提供
新北市長侯友宜表示，目前已完成228座公園改造，預計2026年完成改造全市255座公園。圖／新北市景觀出提供

新北市推動全齡化與特色共融遊戲場，投入超過15億元，力拚公園二次革命，將全齡共融升級為「共榮公園」。市長侯友宜表示，現已完成228座公園改造，目標是2026年改造全市255座公園。

農業局昨以「來新北玩公園 －屬於你的都市公園」在市政會議做專題簡報，局長諶錫輝說，新北推動全齡化公園共11處，將公園內的硬體設施持續改善更新，更導入軟體服務的運動指導員及佈老志工，打造各年齡層都能使用的空間。

位於樹林區的鹿角溪公園，除共融式兒童遊戲場外，還設有適合長者與兒童均可使用的體健設施，搭配運動指導員及佈老志工，成為老中青三代都想親近的全齡化公園。

對於公園的管理挑戰，景觀處長林俊德表示，公所每天會派員巡查，引進志工分區排班加強巡檢，今年1月已完成教育宣導，府內也提供資源，與公所成立群組，發現有問題就立即回報，例如地墊損壞、環境問題等，廠商會盡快進場維修，如疑似有安全性問題，就立即封鎖線維修。

另，市府也著手推動「新北美樹館－二叭子植物園」計畫，範圍涵蓋輕軌站點周邊、二叭子植物園及森林生態探索區等三大區域，面積近255公頃，等同10座大安森林公園，正在先期規畫設計，預計今年底可完成。

林俊德說，新北市公園將採納SDGs永續發展指標，以「自然共榮公園」為概念，不僅是遊樂場，更是都市與大自然和諧共處的綠意空間。

大安森林公園 運動

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