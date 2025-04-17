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新北公園規畫 民團盼納酷熱因應

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北報導
特公盟倡議設置簡單的「水遊戲場」與公共飲水設備，讓孩童在炎熱天氣下能安心玩耍。本報資料照片
特公盟倡議設置簡單的「水遊戲場」與公共飲水設備，讓孩童在炎熱天氣下能安心玩耍。本報資料照片

新北近年推特色共融公園，主打全齡、特色。特公盟建議納入青少年需求與高溫因應設計，避免高溫壓縮公園使用時間；森林城市協會建議在遊戲場規畫時，找回與林蔭共存可能性。市府表示，會盡量增設遮蔭設施。

各縣市廣設公園與兒童遊戲場，許多家長反映遮蔭性不足的酷熱環境，擔心孩子中暑與燙傷。隨著天氣轉熱。假日的新北新莊區頭前運動公園人氣旺，讀小二的黃姓學童表示，很喜歡到公園，但天氣太熱，之前曾中暑，讓他對大熱天到公園有恐懼。

76歲李先生住公園附近，他說，會想赤腳踩礫石池，夏天熱到無法踩，建議礫石池上方能有更完整遮蔭。

特公盟指出，新北挑戰性設施偏少，青少年戶外空間不足，兒童長大後無處可玩；因應氣候變遷，應將遮蔭、降溫等設施納入設計與預算，避免遊戲場因高溫變得難使用，市府應強化前期規畫，傾聽兒童與民間意見。

公園設施在夏季中午幾乎難以使用，特公盟說，民眾常反映遊具到晚間還是燙，應將遮陽設施、降溫設計自建置階段就納入工程思考，也可設置簡單的水遊戲場、公共飲水設備。

特公盟也說，挑戰性公園規畫應納入公園的整體布局，避免孩童長大後便無處可玩，孩子、青少年與大人想的不一樣，設計上要多聽不同世代的聲音，使用率才會高。

森林城市協會理事長莊傑任說，高雄等城市公園管理自治條例有規範綠地、水域等綠覆率要高於6成，不是每個城市都有類似要求或落實，極端天氣下，公園林蔭、綠覆率更顯重要。建議遊戲設施「以小而分散取代大而集中」，遊戲設施分成小單元，靠步道串聯，可種植樹冠寬敞、開展型大喬木，營造出綠帶。

新北市景觀處長林俊德說，公園或遊戲場遮蔭以種樹為主，並於適當地點設置遮陽設施或涼亭等，盡量選用自然材質如沙、礫石、樹皮或木頭，若現有公園遮陽條件不足，在不影響遊戲場安全下，會適度增設遮陽設施。

高溫

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