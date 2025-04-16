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泡泡河不是洗衣精業配 新北鶯歌溝圳變災情現場
新北市環保局今接獲通報，鶯歌區大甲九圳出現白色泡泡異常情形，稽查人員迅速到場採樣，發現水面漂浮粉末物質。環保局立即溯源查核，最終查獲御聖奇有限公司在處理靜電粉體塗裝塗料時，未妥善收集廢水，導致污染物流入圳溝，違反水汙染防治法規定依法告發，最重可處300萬元罰鍰。
環保局表示，經調查御聖奇公司排放靜電粉體塗料廢水進入廠後水道，流入大甲九圳，造成水體明顯汙染。環保局責令業者停止排放，並要求立即委託合法公民營廢棄物清除機構處理。環保局於當日下午再度複查，確認水體中粉末塗料已清除，污染情形已明顯改善。
經查該廠未依規定委託領有主管機關核發該類廢棄物清除許可文件合格清除機構處理，已違反廢棄物清理法規定，環保局依法告發最高可處300萬元罰鍰，屆期仍未完成改善得按次處罰。
新北市環保局強調，水污染具有擴散快、溯源難的特性，將持續啟動「河川污染科學烽火台」計畫，透過影像監控強化追查效率。
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