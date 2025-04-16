新北瑞芳茶壺山聯外道路通 景觀平台復原再等等

去年山陀兒颱風來襲期間，在瑞芳地區灌入超過一千毫米的雨量，這也導致重創茶壺山登山步道及山頂聯外道路，經過三個月的整理，也重新對外開放，不過，觀景平台目前還未復原封閉中，也請民眾切勿擅闖，以避免發生危險。

金瓜石的無耳茶壺山步道是一條適合健行及短程來回的登山步道，又名「茶壺山」，是許多遊客喜愛造訪的步道之一，但因去年山陀兒颱風影響，步道多處上下邊坡崩塌嚴重，經過幾個月的搶修，現在總算是開放通行。

瑞芳區區長楊勝閔說，茶壺山步道因去年山陀兒颱風侵襲造成山崩落石，於去年十月開始暫時性封閉，目前聯外道路經施工後已可通行。再次提醒民眾，茶壺山步道聯外道路為消防通道，汽車不得進入，且部分路段屬地質敏感區，為維護自身安全，請民眾在行走時注意邊坡落石。

茶壺山下觀景平台於山陀兒颱風期間因下邊坡崩塌受損，經查由祈堂路上方山溝大量排水所致，後續道路排水改善工程由新北市政府養工處辦理。觀光旅遊局針對受損之觀景平台，將進行清整與植栽綠化，並調整平台範圍以退縮設置，確保遊客使用之安全。目前工程已進入細部設計階段，待設計完成後，將儘速辦理發包作業。