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新北福佑宮捐贈高規警裝備 淡水警執勤如虎添翼

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水福佑宮捐贈了多項高規格警用裝備，包括手電筒、攝影機及電子哨等。 圖/紅樹林有線電視提供
淡水福佑宮捐贈了多項高規格警用裝備，包括手電筒、攝影機及電子哨等。 圖/紅樹林有線電視提供

為了提升警方執勤裝備的效能，確保警察在各項勤務中的安全與效率，淡水福佑宮主委謝安琪及多位委員們特別捐贈了多項高規格警用裝備，包括手電筒、攝影機及電子哨等，此舉不僅展現對警察辛勞的關懷，也進一步加強了警民合作，提升了員警的執勤效率。

淡水福佑宮主委謝安棋表示，為了感謝淡水警分局，在日前廟方舉辦淡水媽祖平安繞境時，支援大批警力維持治安與交通，相當辛苦，因此捐贈多項器材裝備。這次捐贈的裝備，將大大提升員警執勤的安全性與工作效率。淡水警分局長彭正中代表全體同仁對福佑宮表達誠摯謝意，並指出各項裝備對第一線執勤員警的助益甚大。

淡水警分局長彭正中表示，捐贈裝備當中，手電筒具備高明流的照明功能，底部附有磁鐵，可吸附於警用車輛上，有利員警於夜間或照明不足時安全執勤，新型攝影機更加輕巧，畫質也大大提升，相比舊有的V8型攝影機，不僅能有效記錄現場情況，作為執法過程中的重要佐證，提高執法透明度，電子哨則顯著提升交通指揮的效率，發出更清晰、更響亮的聲響，這些新裝備將會大幅提升員警的工作效能，無論是在白天或夜間執勤，皆能有效提升員警執勤的安全及保障，進一步提供淡水區及三芝區民眾更安心、更優質的警政服務。

淡水

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