新北瑞芳吉安里共餐可唱歌跳舞 區長到場齊同樂

瑞芳區吉安里每周三於銀髮俱樂部舉行共餐活動，在餐前也有動健康及卡拉OK歡唱，讓共餐據點好熱鬧，今(16)日瑞芳區區長楊勝閔也帶來廚房用調味料慰問，並和長者載歌載舞，最後還一起享用志工親手料理的美味午餐，現場氣氛很熱絡。

吉安里里長謝永昌說，活動中心的屋頂菜園啟用已經有12年的時間，期間每年季節性收成的蔬果，都直接送往樓下的共餐據點，由志工親手料理，新鮮健康看得到。另外也有志工帶動動健康，讓長者每周活動筋骨，放鬆身心。

瑞芳區區長楊勝閔說，吉安里共餐用心經營，其中屋頂菜園收成的蔬果也能作為共餐食材，真的是一舉數得，另外共餐前的活動也是很豐富，由志工帶領的動健康，讓長者越動越健康，今天也和長者一起載歌載舞，非常開心。