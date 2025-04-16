新北瑞芳光復里挑戰里環境認證 打造人貓宜居環境

新北市環保局舉行的里環境認證，今年瑞芳區共有22個里參加里環境認證，其中光復里有著著名的貓村，人和貓共處的環境，更是需要好好維護，去年光復里首度參加里環境認證參加三項認證，今年再度參加並希望取得四項認證，挑戰去年的成績。

光復里里長周晉億說，里內是一個人和貓共處的特殊環境，尤其現在觀光客也很多，基本的環境整潔平常都有在做，因此，也讓遊客大讚貓村環境一級棒，這次也在公所及清潔隊的鼓勵與輔導下，再度參加里環境認證，希望爭取佳績。

瑞芳區清潔隊隊長蔡培民表示，新北市環保局每年舉行里環境認證，就是為了推廣在地里民對社區環境的自主維護，今年多以街道巷弄整潔與病媒蚊防治為重心，清潔隊也協助與輔導各里的環境維護工作，讓居家生活品質有所提升。