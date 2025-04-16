勤練四年有成 新北汐止自強里書法班成果公所展出

汐止區自強里的書法班，勤練功有成，不但在過年寫春聯送給里民，這次還在汐止區公所舉辦成果展，現場展出了老師、學員共40幅的書法作品，內容涵蓋唐詩、宋詞等經典詩文，書體多樣，包含草書、隸書、楷書等各種風格，展現了學員們勤奮學習與藝術表現的成果，也歡迎有興趣的民眾前往欣賞，感受書法的文化底蘊與美感。

今(16)日，自強里長康金龍帶著學員、老師到公所藝文走廊，汐止區長林慶豐也到場欣賞大家的書法作品，現場書法老師也幫大家介紹每一幅的作品，其中在二樓中間一幅關於水返腳的，就是老師江淑蘭的作品，寫的是汐止的好山好水，不但字寫的好，內容也很有看頭。

汐止區長林慶豐提到，藝文走廊這次的檔期主要是自強里書法班所有學員的作品，共有40幅作品，有隸書、楷書、草書等等，含蓋的內容有唐詩宋詞等等，歡迎民眾在5月底前都能夠到公所一、二樓的藝文走廊，一起共享欣賞，市民朋友如果有好的作品，也歡迎可以跟公所接洽，在藝文走廊展出。

自強里長康金龍表示，書法班已經連續辦了4年，要特別感謝老師教導，讓學員可以自我肯定學習，每個學員都很用心，他們都很開心自己的作品能夠在公所展出，和大家分享，有這個展出平台，讓書法班學員有一個展示、自我肯定的舞台。

書法老師江淑蘭指出，學了幾年，大家終於有小小的成就，可以在公所展出對學員也是一種肯定，作品什麼字體都有，大家都還在學習中，希望大家能夠來欣賞鼓勵支持，自己有寫一幅是讚美汐止人文，好山好水好汐止，文化特別豐富。

80歲的書法班學員黃北中表示，真的很喜歡寫書法，年紀大了，半夜醒來就睡不著，起來寫書法真的很好，老師教的認真又熱心，讓自己的書法功力突飛猛進，這次展出的作品，寫的是蘭亭序，是王羲之在蘭亭喝了兩斤的酒寫出來的作品，這次寫蘭亭序入木三分，是到茄苳瀑布的涼亭寫的，認為這個意境有過之而無不及，邊寫書法邊體會汐止是一個好山好水好地方。