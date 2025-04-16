快訊

日方赴美談判關稅、軍事支持費用 川普曝將親自出席

比特犬緊咬柴犬狠甩畫面曝光 眾人持棍棒驅趕「兩狗雙亡」

傳陸願與美協商 但盼川普「放尊重點」…人民幣短線走升

自來水施工路況差 新北汐止伯爵街五月底刨除重鋪

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
伯爵街35巷到44巷，最近因為自來水管線更新施工，許多巷子都有挖埋，路面不平凹陷的情形。 圖/觀天下有線電視提供
伯爵街35巷到44巷，最近因為自來水管線更新施工，許多巷子都有挖埋，路面不平凹陷的情形。 圖/觀天下有線電視提供

汐止伯爵街裏，有十幾個社區，居住人口多，每天進進出出的車子也很多，只是在伯爵街35巷到44巷，最近因為自來水管線更新施工，許多巷子都有挖埋，路面不平的狀況，所以，今(16)日，新北市議員張錦豪就邀請了相關單位人員現場會勘，要求改善。

汐止伯爵街車子進出頻繁，只是沿線路況並不怎麼好，尤其在35巷到44巷的巷口處，多處挖埋修補，路面嚴重不平，引起不少民怨，主要是因為，在伯爵街35巷到44巷，最近因為自來水管線更新施工，許多巷子都有挖埋施工，雖然，有回填，不過，有跳料、凹陷情形，騎機車相對危險。

湖興里長郭書成說，伯爵街這裡的路況其實已經爛蠻久了，三年以上了，主因是自來水的關係，以前有挖過的痕跡，就是有破管就挖，回填狀態不太好，就會跳料，所以，無論怎麼補，再加上只要有漏水，馬路就不會好，對民眾來說，尤其是騎機車難免危險，因為有些會凹陷、有些會跳料，騎車就會危險，希望五月底能夠真的改善完成。

新北市議員張錦豪表示，在伯爵社區一帶湖興里，很多民眾在反應主要幹道在伯爵街35巷到44巷間，沿路路況很爛，主要是因為之前在做自來水工程，做到那裡挖到那裡，坑坑洞洞、挖挖補補，導致民眾騎車或開車經過感覺路況很不舒適，今天會勘了解因為新設的水管、水錶，連接到住戶端，必須還有測試期，大概五月底前再測試沒有漏水，就會將沿線到巷口間，伯爵街主要幹道有挖過的部分，就會刨除重鋪，五月底會完成，還給用路人舒適的環境。

汐止 漏水

延伸閱讀

新北汐止仁愛路涵洞嚴重漏水 將以水盤引流改善排水

新北汐止橫科路缺消防栓 當地居民憂火災應變難

新北汐止水源路二段路況糟 會勘刨除重鋪改善

新北汐止樟樹二路積水濺濕民眾 六月做截水井改善

相關新聞

自來水施工路況差 新北汐止伯爵街五月底刨除重鋪

在汐止伯爵街裏，有十幾個社區，居住人口多，每天進進出出的車子也很多，只是在伯爵街35巷到44巷，最近因為自來水管線更新施工，許多巷子都有挖埋，路面不平的狀況，所以，今(16)日，新北市議員張錦豪就邀請了相關單位人員現場會勘，要求改善。

勤練四年有成 新北汐止自強里書法班成果公所展出

汐止區自強里的書法班，勤練功有成，不但在過年寫春聯送給里民，這次還在汐止區公所舉辦成果展，現場展出了老師、學員共40幅的書法作品，內容涵蓋唐詩、宋詞等經典詩文，書體多樣，包含草書、隸書、楷書等各種風格，展現了學員們勤奮學習與藝術表現的成果，也歡迎有興趣的民眾前往欣賞，感受書法的文化底蘊與美感。

新北瑞芳光復里挑戰里環境認證 打造人貓宜居環境

新北市環保局舉行的里環境認證，今年瑞芳區共有22個里參加里環境認證，其中光復里有著著名的貓村，人和貓共處的環境，更是需要好好維護，去年光復里首度參加里環境認證參加三項認證，今年再度參加並希望取得四項認證，挑戰去年的成績。

新北瑞芳吉安里共餐可唱歌跳舞 區長到場齊同樂

瑞芳區吉安里每周三於銀髮俱樂部舉行共餐活動，在餐前也有動健康及卡拉OK歡唱，讓共餐據點好熱鬧，今(16)日瑞芳區區長楊勝閔也帶來廚房用調味料慰問，並和長者載歌載舞，最後還一起享用志工親手料理的美味午餐，現場氣氛很熱絡。

新北福佑宮捐贈高規警裝備 淡水警執勤如虎添翼

為了提升警方執勤裝備的效能，確保警察在各項勤務中的安全與效率，淡水福佑宮主委謝安琪及多位委員們特別捐贈了多項高規格警用裝備，包括手電筒、攝影機及電子哨等，此舉不僅展現對警察辛勞的關懷，也進一步加強了警民合作，提升了員警的執勤效率。

新北瑞芳茶壺山聯外道路通 景觀平台復原再等等

去年山陀兒颱風來襲期間，在瑞芳地區灌入超過一千毫米的雨量，這也導致重創茶壺山登山步道及山頂聯外道路，經過三個月的整理，也重新對外開放，不過，觀景平台目前還未復原封閉中，也請民眾切勿擅闖，以避免發生危險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。