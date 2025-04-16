自來水施工路況差 新北汐止伯爵街五月底刨除重鋪

在汐止伯爵街裏，有十幾個社區，居住人口多，每天進進出出的車子也很多，只是在伯爵街35巷到44巷，最近因為自來水管線更新施工，許多巷子都有挖埋，路面不平的狀況，所以，今(16)日，新北市議員張錦豪就邀請了相關單位人員現場會勘，要求改善。

汐止伯爵街車子進出頻繁，只是沿線路況並不怎麼好，尤其在35巷到44巷的巷口處，多處挖埋修補，路面嚴重不平，引起不少民怨，主要是因為，在伯爵街35巷到44巷，最近因為自來水管線更新施工，許多巷子都有挖埋施工，雖然，有回填，不過，有跳料、凹陷情形，騎機車相對危險。

湖興里長郭書成說，伯爵街這裡的路況其實已經爛蠻久了，三年以上了，主因是自來水的關係，以前有挖過的痕跡，就是有破管就挖，回填狀態不太好，就會跳料，所以，無論怎麼補，再加上只要有漏水，馬路就不會好，對民眾來說，尤其是騎機車難免危險，因為有些會凹陷、有些會跳料，騎車就會危險，希望五月底能夠真的改善完成。

新北市議員張錦豪表示，在伯爵社區一帶湖興里，很多民眾在反應主要幹道在伯爵街35巷到44巷間，沿路路況很爛，主要是因為之前在做自來水工程，做到那裡挖到那裡，坑坑洞洞、挖挖補補，導致民眾騎車或開車經過感覺路況很不舒適，今天會勘了解因為新設的水管、水錶，連接到住戶端，必須還有測試期，大概五月底前再測試沒有漏水，就會將沿線到巷口間，伯爵街主要幹道有挖過的部分，就會刨除重鋪，五月底會完成，還給用路人舒適的環境。