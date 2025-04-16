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桃園AI施工揚塵監測系統 成世界氣候高峰會亮點

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
環保局主秘黃美君率隊參加世界氣候高峰會。圖／環保局提供
環保局主秘黃美君率隊參加世界氣候高峰會。圖／環保局提供

2025世界地方政府氣候高峰會在韓國京畿道高陽市登場，自全球30個國家與近500位地方政府代表、氣候專家與學者與會。桃園環保局主秘黃美君昨日率隊參加，分享桃園市以AI科技導入環境治理的具體成效。

環保局表示，桃園市這次發表AI施工揚塵系統，在國際舞台展現科學解決方案的效益，邁入地球永續「預測式管理」的城市治理。

環保局顏己喨局長說明，新北、高雄市也派員參加，桃園市環保局分享「AI施工揚塵智能灑水管理系統」的運用實例，讓國際看見該系統整合人工智慧、即時影像辨識及雲端數據分析，為城市空氣品質管理帶來創新突破。透過空品感測器及揚塵辨識系統，能即時監控施工現場的空氣品質，並根據偵測狀況智能調節灑水量，有效降低施工現場的揚塵污染，提高灑水效率，減少水資源浪費；這套系統去年入選「2024第九屆亞洲環境與永續發展會議」論文，並獲得「2024台灣行動獎-永續城市」政府銀獎。

環保局表示，2025世界地方政府氣候高峰會由ICLEI地方政府永續發展理事會，攜手韓國京畿道政府主辦，共計有德國、瑞典、美國、澳洲與日本等30多國參加，會議聚焦科學解決方案、公民參與、氣候經濟、兼容性發展及與自然和諧共生5大核心議題，藉由各地方政府分享卓越案例與創新技術，推行有效的行動應對氣候變遷所帶來的挑戰。

桃園環保局在世界氣候高峰會分享AI施工揚塵監測系統效益。圖／環保局提供
桃園環保局在世界氣候高峰會分享AI施工揚塵監測系統效益。圖／環保局提供

桃園 永續 環保局

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