新北公告4區域微型電動二輪車禁入 6/1起開罰
為維護新北河濱公園內民眾安全，淡水老街、八里老街、新月橋、熊猴森樂園等地公告禁止微型電動二輪車進入，5月為宣導期，自6月1日起開罰，最高可處新台幣1200元罰鍰。
新北市政府高灘地工程管理處今天發布新聞稿表示，新北市轄河濱公園雖已公告適用道路交通管理處罰條例，禁止汽機車進入，微型電動二輪車雖屬自行車，非屬禁止進入車輛。
高灘處表示，但新北市政府考量淡水老街（淡水捷運站至中正路15巷沿河岸商店街段）、八里老街（八里渡船頭至觀海大道沿河岸段）、新月橋（橋上及牽引道）、新北大都會公園熊猴森樂園等地人潮眾多，為維護民眾安全，已公告上述4區域禁止微型電動二輪車進入。
高灘處表示，微型電動二輪車為無腳踏板，且需啟動電源才能行走小型電動機車，自113年11月30日起需掛牌；電輔自行車(含E-YouBike )有腳踏板，不在上述新北4區域禁止進入的規範內。
高灘處表示，將於現場設置告示牌並宣導至5月31日止，自6月1日起，如有違反者，將依道交條例處300元以上、1200元以下罰鍰，籲請民眾務必注意相關規定，以免觸法遭罰。
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