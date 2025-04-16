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京華城案鼎越主動放棄20%容獎 都發局證實：容積率剩728%

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
京華城工地。記者曾原信／攝影
京華城工地。記者曾原信／攝影

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，持續羈押中，為避免京華城變爛尾樓，鼎越9日掛件申請變更都市設計內容，主動撤銷20%爭議容獎，都發局表示，資料顯示京華城容積率從840%降低成728%，主要是減去樓地板面積，實際樓層並未減少。

都發局表示，依申設單位提送面積檢討資料，原核定實設容積率為840%，實設容積樓地板13萬8474平方公尺，本次變更設計取消20%都市計畫獎勵後，實設容積率為728%，實設容積樓地板12萬0010.8平方公尺。

局長簡瑟芳說，鼎越4月9日來掛件申請變更都市設計內容，內容就是要將原本20%容積獎勵取消，目前市府已在做審查、檢視文件，後續依涉及程度，包含直接核准、送幹事會、送都審會都是有可能選項，預計3個月內會有一個結果。

簡瑟芳表示，目前送進來資料鼎越減掉樓地板，外觀看起來樓層並未減少，可能中間樓地板採挑空等設計，減完後的設計是否涉及都審，或要到哪個程序核准，目前還在檢視相關規定。

至於鼎越現階段放棄容獎，未來假設京華城案查無不法，是否能回復容積，簡瑟芳說，目前還無法確認，是否要增設還是要看建物結構是否能回復，不見得都能做。

容積率 鼎越

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