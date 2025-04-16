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新北三鶯大橋環河路匝道陸閘 4/23啟閉操作演練

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

為因應汛期來臨，新北市政府水利局將於4月23日上午11時至12時，進行三鶯大橋環河路匝道陸閘啟閉操作演練，此次操練目的除了測試陸閘功能外，亦演練在颱風或豪雨時，若造成大漢溪水位上升至陸閘關閉水位時之人員防汛應變，以確保三鶯大橋陸閘發揮最佳防洪功能。

水利局表示，演練期間因鶯歌區三鶯大橋環河路匝道上下通行封閉，請民眾提早改道，水利局將作妥相關警示措施。該陸閘封閉時，其替代道路通行說明如下：

三鶯大橋鶯歌環河路上閘道原路線：鶯歌環河路→三鶯大橋鶯歌環河路上閘道。

替代路線：鶯歌環河路→館前路→鶯歌文化路→三鶯大橋。

三鶯大橋鶯歌環河路下閘道原路線：三鶯大橋鶯歌環河路下閘道→鶯歌環河路。

替代路線：三鶯大橋→鶯歌文化路→館前路→鶯歌環河路

聚傳媒

水利局 豪雨

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