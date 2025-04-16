新北三鶯大橋環河路匝道陸閘 4/23啟閉操作演練

為因應汛期來臨，新北市政府水利局將於4月23日上午11時至12時，進行三鶯大橋環河路匝道陸閘啟閉操作演練，此次操練目的除了測試陸閘功能外，亦演練在颱風或豪雨時，若造成大漢溪水位上升至陸閘關閉水位時之人

2025-04-16 16:37