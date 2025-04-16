市長蔣萬安拜會國民黨團 藍議員因這件事稱讚他「有guts」

台北市長蔣萬安下午赴北市議會國民黨團說明重大法議案，尋求支持。國民黨議會黨團書記長李明賢稱讚蔣萬安，面對民進黨針對大罷免等不理性質詢，強力回擊，有guts。

北市府這個會期優先法案，包括「台北市社會住宅興辦及公益出租人出租房屋減免地價稅及房屋稅自治條例」、第一、第二果菜批發市場、魚類批發市場、民族魚市場、家禽肉品批發市場及花卉批發市場續約案，以及還有二殯出改善火化空污以及環評等。

蔣萬安在閉門會議後受訪，媒體關心是否有談到大罷免等議題，蔣萬安，此次並無談論罷免相關議題，且這次與國民黨團做相關法議案說明，有許多議員對個別案件提出看法、建議，已指示相關局處回去做評估及研議，後續結論也會即時回報議會。

蔣萬安日前赴議會施政報告及答詢時，與綠營議員在質詢過程中，多次因大罷免、關稅議題爭執，李明賢受訪表示，今天的會議沒有談論大罷免，但許多議員有私下跟市府官員要求，面對民進黨不理性質詢應該要強力反擊。

他舉例，昨天警政衛生部門質詢，綠營議員質詢委託遠雄經營的大巨蛋，發生警衛驅趕罷團事件，警衛不禮貌也被連結到市府，這根本與市府無關，面對不理性的質詢，要強力回擊。