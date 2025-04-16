搜索約談引爆寒蟬效應..黃健庭宜蘭座談 基層喊話黨中央拿出作為
罷免綠委民間團體及黨部人員最近陸續被約談聲押，引發寒蟬效應，國民黨立委徐巧芯今受訪時直言，國民黨「群龍無首」，要有人站出來領導。宜蘭罷免民進黨立委陳俊宇日前通過一階連署，秘書長黃健庭今到宜蘭與議員、鄉鎮長座談，基層建請黨中央拿出具體作為，否則再這麼下去，罷免案過不了。
台北地檢署、新北地檢署連日偵辦幽靈連署案，先後被搜索、約談的都是罷免綠委的團體和國民黨黨工幹部，有的交保、有的聲押，引發藍營基層憂心。徐巧芯今上節日受訪說，大家要團結向前，可是群龍無首的狀態不能繼續下去，需要有人站出來領導大家，整個領導方向到底何去何從，要能更清楚讓他們知道該怎麼做。
宜蘭「滿城封宇」罷免民進黨立委陳俊宇行動日前闖過第一階，但面對近來司法偵辦引發的寒蟬效應，罷團的憂心多於開心，就連二階連署行動要由誰帶領進行？都還沒個具體方向。
國民黨秘書長黃健庭今天到宜蘭加油打氣，與縣議員及鄉鎮市長座談，多數鄉鎮市長陪同鄉親外出參訪，只有壯圍鄉長沈清山出席。黃健庭鼓勵大家全力動員推動二階罷免，席間有人表示，現在民進黨中央動用司法大肆搜索、約談、聲押罷免團體及縣市黨部人員，對手「侵門踏戶」毫無顧忌打到自家門口了，黨中央應該要拿出具體作為。
有人批評中央沒有給地方任何資源，無能、懦弱，罷免綠委陳俊宇是在補件的情況下才通過一階，事實上有些議員及鄉鎮長在一階幾乎沒有動員，加上宜蘭人純樸，對陳俊宇的仇恨值不高。縣黨部人員直言，在這種氣氛下，罷免陳俊宇行動很難闖過二階連署。
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