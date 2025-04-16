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北市處理危害公安違建 建管處：已排定430件

中央社／ 台北16日電

北市建管處表示，針對危害公共安全違建，已成立專案優先處理，迄今已排定430件，將要求限期改善或拆除等；建管處說，去年度通報危害公安違建共2700件，皆拆除或改善完成。

台北市建築管理工程處今天發布新聞資料指出，為維護市民生命財產安全、市容觀瞻及保障市民的生活品質，持續執行拆除危害公共安全的違建。

建管處長虞積學表示，建管處去年度執行影響公安違建案共2700件，皆已執行拆除、限期改善等作法，包括北市緊急應變中心（EOC）通報案1543件、1999緊急通報案182件、屋頂加蓋第2層以上違建有27件。

另外，還包含占用防火間隔（巷）新違建201件、屋頂既存違建隔出3房以上161件、既存違建作營業性廚房使用99件、消防局通報違建發生火災案件49件、屋頂既存違建未加裝住宅用火災警報器438件。

建管處表示，針對緊急應變中心（EOC）通報案、1999緊急通報案，如派員確定違建有立即危害等狀況，會先要求強制改善，後續再派工人拆除，減少對市民生命威脅，這2類的案件數較多是因當時遇颱風襲台。

建管處指出，至於其他影響公共安全的違建，會要求所有人限期自行改善或拆除，如逾期未改或拆除，則會派員強制拆除，並向所有權人收代拆除費。

建管處表示，持續執行處理危害公安違建專案，至今天為止已排定處理430件違建，包含屋頂加蓋第2層以上違建預計執行約20件、屋頂既存違建隔出3房以上約100件、既存違建作營業性廚房使用約50件、占用防火間隔新違建約100件、屋頂既存違建未加裝住宅用火災警報器約160件，都已通知限期改善。

建管處指出，將持續改善及拆除具危害公共危險違建，尤其對影響公安違建將優先執行拆除。

公安 北市 違建

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