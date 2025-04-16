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千噸沙子鋪滿北市府前 打造沙灘排球場 世壯運場館曝

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
市定古蹟國父紀念館在5月22、23日成為定向越野賽場。圖／世壯運執行委員會辦公室提供
市定古蹟國父紀念館在5月22、23日成為定向越野賽場。圖／世壯運執行委員會辦公室提供

雙北世界壯年運動會將於5月17日登場，世壯運執行委員會辦公室今天公布場館，當中最大亮點無疑是台北市政府前車道，會耗時120小時變身成沙灘排球場，同時市定古蹟國父紀念館也會變成定向越野中心賽場，以及台北田徑場設置配速燈。屆時將台北整座城市變身成世壯運賽事場館。

世壯運發言人郭音蘭表示，場地位在台北市政府前仁愛路四段到基隆路一段的車道，會載運1千噸沙子打造成期間限定的沙灘排球場，由於是露天場地，也會因應國際賽事架設雨天備案。

郭音蘭說，賽事過程中也會在周遭架設排球攔網，避免球影響到周邊交通，在賽程結束後會花2天時間復原，場地則恢復作為田徑項目使用。

另一項特點則是市定古蹟的國父紀念館，也會在5月22、23日成為定向越野賽場。世壯運執委會辦公室主任張勝傑介紹，定向越野賽是由選手依靠地圖、指針及導航技巧，到達指定地點的一項運動，活動時會以國父紀念館為中心，向外延伸，賽事當天才會發放給選手相關地圖指引。

張勝傑也說，這次的定向越野賽宗旨是在透過運動認識這座城市，因此兩天賽程，選手會和市民一起共處相同空間，也是讓整座城市幻化成各項體育地點。

另外，台北田徑場也將裝設只有國際一級田徑賽事的配速燈，透過點位的移動，能夠讓跑者只要沿著燈亮的速度前行，就能知道配速是否一致，往後該向設施也會成為台北田徑場的一大亮點。

排球 紀念館 越野

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