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板橋埔墘區段徵收二次公聽會 劉美芳盼打造宜居空間

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市地政局將於明下午舉行「板橋埔墘4-7區區段徵收開發案」第2次事業計畫公聽會回應首場公聽會民眾意見。圖／新北市地政局提供
新北市地政局將於明下午舉行「板橋埔墘4-7區區段徵收開發案」第2次事業計畫公聽會回應首場公聽會民眾意見。圖／新北市地政局提供

為推動板橋、中和交界地區的整體發展，新北市地政局將於明下午舉行「板橋埔墘4-7區區段徵收開發案」第2次事業計畫公聽會。說明計畫內容、徵收作業方式與回應首場公聽會民眾意見。議員劉美芳盼改善區內環境品質與交通問題，打造宜居、安全的新生活空間，也呼籲市府重視居民訴求與溝通

「埔墘4-7區」總面積約3.74公頃，區域多為鐵皮工廠及停車場，建物約50餘間，大多屬違建，現況不利都市發展。地政局表示由於本區長期未整體開發，造成與周邊道路銜接困難，交通瓶頸及區域發展落差嚴重，透過區段徵收將導入住宅、公園、綠地與新道路系統，提升整體環境品質與交通效能。

為落實社福政策規劃0.36公頃社會福利設施用地，預定作為家庭暴力防治中心及提供公共托育、托老與身心障礙者日照等服務。議員劉美芳指出，該規劃有助高齡少子社會下的照顧需求，體現開發為民、福祉共享精神，強調開發應兼顧弱勢群體的需要。

劉美芳表示，此次整體開發不僅改善生活品質，也將為埔墘帶來發展契機。呼籲市府秉持公開透明原則，尊重土地所有權人與利害關係人的權益，並強化與民眾溝通協調，確保本案順利推進。她承諾將協助居民了解政策內容，反映合理訴求，為地方爭取最大福祉。

劉美芳提醒埔墘區原為停車空間集中地，開發過程中須妥善規劃停車空間，避免影響居民日常需求；同時，道路設計應以提升通行便利性為目標，避免造成新一波交通壅塞。她強調，開發應從民眾角度出發，兼顧機能提升與生活品質，方能真正為地方創造永續發展。

地政局表示，規劃開發後將釋出1.88公頃住宅用地，並設置3座公園與2處綠地，同步建構完善的道路系統，銜接新北環河快速道路與台64線，提升區域可達性。現況土地所有權人約150位，為強化權益保障與資訊公開公聽會也將直播。

板橋埔墘4-7區徵案現況多為鐵皮工廠或停車場。圖／新北市地政局提供
板橋埔墘4-7區徵案現況多為鐵皮工廠或停車場。圖／新北市地政局提供

區段徵收 溝通

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