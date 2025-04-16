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北環段最後拼圖動工 與故宮設連通道 大直士林僅8分鐘

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今出席環狀線北環段CF690B區段標工程開工動土典禮。記者邱德祥／攝影
蔣萬安今出席環狀線北環段CF690B區段標工程開工動土典禮。記者邱德祥／攝影

台北捷運「六箭齊發」，今北環段最後一塊拼圖「CF690Ｂ區段標」動工，市長蔣萬安表示，此區段標歷經10次流標，終於去年招標出去。預計北環段2031年完工，未來完工後，劍南路站到新北產業園區站僅需要28分鐘，到士林站僅要8分鐘，大幅提升雙北的交通便利性。

蔣萬安今出席環狀線北環段CF690B區段標工程開工動土典禮。蔣說，大家享受捷運帶來的便利與舒適，但這是30年前前市長黃大洲當時的遠見、魄力與執行力。現在環狀線「六線齊發2.0」。相信台北不久將來，有台灣第一個環形捷運路網，謝謝所有辛苦的同仁團隊，大家正在共同創造歷史。

蔣說，此區段標最大特色是經過故宮博物院，未來會在故宮廣場設置1處出入口，並以地下連通道與車站連通，讓民眾可搭乘捷運輕鬆到故宮。北環段完工後可促進沿線的文化觀光和商業發展，相信可以為當地帶來更大經濟效益，也是台北出現在世界形式上重要的一步。

台北捷運工程局第一工程處長陳建宏表示，CF690Ｂ區段標長度4.23公里，路線由雨農路到故宮穿越文間山，再到內湖劍南路站，工程困難在於地質複雜，因靠山邊有弱糯填土層，也有安山岩塊硬的岩層，在27、28站至28、29站到內湖，要穿越文間山、又有以前的崁腳斷層，這段工程有砂岩及頁岩，除車站是明挖，剩下都是地下潛盾工程。

陳說，此工程必須克服地層在軟硬之間施工，所以必須先灌漿才會讓硬度均勻，加上因隧道長達3500公尺，因工程因難施工時間也拉長，目前依照廠商規畫，穿越文間山部分一天僅能作一環至兩環約1至2公尺進度，以其他工程4至6公尺相比，等同每天僅能做三分之一進度，預計2031年完工。

蔣萬安今出席環狀線北環段CF690B區段標工程開工動土典禮。記者邱德祥／攝影
蔣萬安今出席環狀線北環段CF690B區段標工程開工動土典禮。記者邱德祥／攝影
蔣萬安今出席環狀線北環段CF690B區段標工程開工動土典禮。記者邱德祥／攝影
蔣萬安今出席環狀線北環段CF690B區段標工程開工動土典禮。記者邱德祥／攝影

內湖 台北捷運 故宮

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