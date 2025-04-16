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新北河濱禁微電車試辦上路 高灘處：保全拍照及科技執法 保障行人

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
熊猴森樂園人潮眾多，將禁行微型電動二輪車。圖／新北市高灘處提供
熊猴森樂園人潮眾多，將禁行微型電動二輪車。圖／新北市高灘處提供

新北市高灘處公告，自6月1日起淡水老街、八里老街、新月橋與熊猴森樂園等4處河濱區域將禁止微型電動二輪車進入。高灘處長黃裕斌說，已同步啟動科技執法，並由保全現場蒐證，違規資料將交由警方開罰。

黃裕斌指出，禁行措施考量上述區域為熱門景點、人潮密集，也有民眾陳情，認為微型電動二輪車進來會影響休閒活動及行人安全，多數民眾反應也表達支持。

新北市早已公告河濱公園內禁止汽機車進入，但因微電二輪車在法規中被歸類為自行車，過去也不需掛牌，導致難以取締。黃裕斌說，隨著中央政策推動，微電二輪車須掛牌上路，讓執法上更具依據，「以前沒掛牌真的不好處理，若是要開罰還必須把人留下再請警方到場。」

目前取締作法分為兩種：一為現場設置科技執法設備，監控違規進入行為；二為保全人員於公告範圍內蒐證，拍照記錄後整理資料送交轄區派出所進行開罰。宣導期間除了柔性勸導，保全也會適度阻止車輛進入。

高灘處表示，公告禁行區域包括淡水捷運站至中正路15巷的淡水老街河岸段、八里渡船頭至觀海大道段的八里老街、新月橋橋面與牽引道，以及新北大都會公園熊猴森樂園。黃裕斌說，未來將觀察4區實施成效，評估是否擴大管制區域。

高灘處提醒，6月1日起若違規駛入上述區域，將依「道路交通管理處罰條例」第73條第1項第2款規定處罰，可處新台幣300元至1200元罰鍰，籲請民眾配合，共同維護公共空間的安全與品質。

淡水老街將禁行微型電動二輪車。圖／新北市高灘處提供
淡水老街將禁行微型電動二輪車。圖／新北市高灘處提供
八里老街人潮眾多，將禁行微型電動二輪車。圖／新北市高灘處提供
八里老街人潮眾多，將禁行微型電動二輪車。圖／新北市高灘處提供
新月橋橋上及牽引道，將禁行微型電動二輪車。圖／新北市高灘處提供
新月橋橋上及牽引道，將禁行微型電動二輪車。圖／新北市高灘處提供

老街 黃裕斌

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