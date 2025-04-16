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新北「平安護你行」親子嘉年華19日登場 展示施工機具寓教於樂

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
「2025新北平安護你行親子嘉年華」將於4月19日在板橋市民廣場舉行，規劃多個親子互動體驗區與趣味闖關遊戲，寓教於樂。圖／新北市工務局提供
「2025新北平安護你行親子嘉年華」將於4月19日在板橋市民廣場舉行，規劃多個親子互動體驗區與趣味闖關遊戲，寓教於樂。圖／新北市工務局提供

新北市工務局主辦的「2025新北平安護你行親子嘉年華」於4月19日在新北市民廣場登場，現場除展示大型施工機具車供親子近距離合影，還安排富邦悍將啦啦隊登台，以及YOYO家族演出，透過闖關遊戲、市集及教育展區，讓大小朋友在歡樂氛圍中學習路平知識。

工務局長馮兆麟表示，新北市多年來積極推動「路平專案」，持續改善坑洞與破損路面，提升道路品質與用路安全。本次嘉年華特別設置「道路建設體驗區」，展示最新鋪面材料、智慧化施工與無障礙設計，讓市民能近距離了解道路施工技術與進展。

養工處長鄭立輝指出，活動規劃8大關卡，結合趣味遊戲與親子互動，讓孩童在遊戲中認識道路安全與工程知識，完成挑戰還可獲得精美小禮。現場邀請小丑劇場、魔術表演及YOYO家族登台，並由啦啦隊員李雅英與隊友開場，帶給親子家庭充實且富教育意義的一天。

工務局表示，期盼透過活動提升市民對交通安全與道路品質的認識，也鼓勵更多家庭參與，共享知識與樂趣兼具的親子時光。

「2025新北平安護你行親子嘉年華」將於4月19日上午10點至下午5點在板橋市民廣場舉辦，活動當日流程。圖／新北市工務局提供
「2025新北平安護你行親子嘉年華」將於4月19日上午10點至下午5點在板橋市民廣場舉辦，活動當日流程。圖／新北市工務局提供
新北市政府工務局主辦的「2025新北平安護你行親子嘉年華」，將於4月19日在板橋市民廣場登場。圖／新北市工務局提供
新北市政府工務局主辦的「2025新北平安護你行親子嘉年華」，將於4月19日在板橋市民廣場登場。圖／新北市工務局提供
「2025新北平安護你行親子嘉年華」將於4月19日在板橋市民廣場舉行，將展示鋪路時才會出動的大型施工機具車與親子互動體驗區。圖／新北市工務局提供
「2025新北平安護你行親子嘉年華」將於4月19日在板橋市民廣場舉行，將展示鋪路時才會出動的大型施工機具車與親子互動體驗區。圖／新北市工務局提供

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