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新北推動特色公園改造計畫 估2026年完成改造255座公園

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市推動全齡化與特色共融遊戲場，投入超過15億元，目前已完成228座公園改造。記者江婉儀／攝影
新北市推動全齡化與特色共融遊戲場，投入超過15億元，目前已完成228座公園改造。記者江婉儀／攝影

新北市推動全齡化與特色共融遊戲場，投入超過15億元，新北市長侯友宜表示，目前已完成228座公園改造，預計2026年完成改造全市255座公園，也超過原訂8年改造250座公園的目標。

農業局今以「來新北玩公園 -屬於你的都市公園」在市政會議專題簡報，農業局長諶錫輝表示，新北推動「全齡化公園」，共11處，將公園內的「硬體」設施持續改善更新外，更導入「軟體」服務的運動指導員及佈老志工，打造各年齡層民眾都能使用的空間，讓民眾想到戶外活動時能就近到公園。

位於樹林區的鹿角溪公園，除共融式兒童遊戲場外，還設有適合長者與兒童均可使用的體健設施，同時導入運動指導員及佈老志工服務，成為老中青三代都能親近與方便使用的全齡化公園。

諶錫輝表示，原訂目標2030年完成250座全齡或特色共融公園，在市府各單位通力合作與推動下，現進度已超前，預計2026年底可完成255座的全齡或特色共融公園，不僅具備無障礙設計，確保身心障礙者及高齡者的使用便利性，也融入在地文化特色，創造更具識別度的公共空間。

近年，新北推動城市覓徑，連結公園與都市郊山健行步道，讓民眾隨時能享受自然及休憩服務，中和區嘉穗公園從前置規畫起，就由地方民眾及全國青年景觀競賽獲選學生共同參與設計，以森林健身房為主題，融入鳥、松鼠等森林動物概念設施。

針對眾多公園該如何管理，景觀處長林俊德表示，公所每日都會派員巡查，並引進志工分區排班加強巡檢，今年1月已完成教育宣導，府內也提供資源，與公所成立群組，發現有問題就立即回報，例如地墊損壞、環境問題等，廠商就會進場維修，如疑似有安全性問題，就立即發封鎖線維修。

另外，市府也著手推動「新北美樹館-二叭子植物園」計畫，範圍涵蓋輕軌站點周邊、二叭子植物園及森林生態探索區等三大區域，佔地面積近255公頃，等同於10座大安森林公園，目前正在先期規畫設計，預計今年底可完成。境內生態豐富，未來大眾可憑境內6座步道彼此串聯通行，未來亦可作為森林教育基地，供各級學校校外教學。

新北市推動全齡化與特色共融遊戲場，投入超過15億元，目前已完成228座公園改造。記者江婉儀／攝影
新北市推動全齡化與特色共融遊戲場，投入超過15億元，目前已完成228座公園改造。記者江婉儀／攝影
新北市推動全齡化與特色共融遊戲場，投入超過15億元，目前已完成228座公園改造。記者江婉儀／攝影
新北市推動全齡化與特色共融遊戲場，投入超過15億元，目前已完成228座公園改造。記者江婉儀／攝影

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