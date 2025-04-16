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公民團體倡與林蔭共存 建議兒童遊戲場小而分散別大而集中

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
天氣逐漸轉熱，公園若遮蔭性不足，也影響使用時間。森林城市協會建議在遊戲場規畫中，找回林蔭共存的可能，設施最好是小而分散，避免大而集中。本報資料照片
天氣逐漸轉熱，公園若遮蔭性不足，也影響使用時間。森林城市協會建議在遊戲場規畫中，找回林蔭共存的可能，設施最好是小而分散，避免大而集中。本報資料照片

各縣市近年廣設公園與兒童遊戲場，許多家長反映，遮蔭性不足的酷熱環境，擔心孩子中暑與燙傷。森林城市協會建議在遊戲場規畫中，找回林蔭共存的可能，以南北向長條型規畫取代方圓，林蔭則在場地東西兩側。

最近天氣轉熱，許多人直呼「愈來愈有夏天的感覺」，假日的新北新莊區的頭前運動公園人氣很旺，不少民眾來使用設施或散步。76歲李先生住頭前運動公園附近，每天上午固定到公園使用運動設施，他說，運動設施旁若有樹木，遮蔭效果有顯著作用，他常到公園活動，他會想赤腳踩礫石池，夏天實在熱到無法踩，建議礫石池上方能有更完整的遮蔭。

讀小二的黃小弟說，他很喜歡到公園，但天氣太熱，會讓人懶洋洋的，加上之前曾有中暑經驗，讓他對大熱天到公園有點恐懼。

森林城市協會理事長莊傑任說，高雄等城市的公園管理自治條例有規範綠地、水域等綠覆率要高於6成，不是每個城市都有類似要求或落實，隨時大環境天氣愈來愈熱，公園的林蔭、綠覆率更顯重要。

莊也說，遊戲場遮蔭性不足，過度的酷熱環境，可能導致兒童中暑與燙傷。新式的兒童遊戲場，即便挑戰性與可玩性提升了，但過多的塑膠、水泥、金屬材質，人工化的景觀規畫，會讓都市兒童離自然愈來愈遠。

莊傑任建議，林蔭遊戲場規畫可掌握幾項重點，建議遊戲設施以小而分散，取代大而集中，將遊戲設施分成小單元，搭配綠帶、植樹，靠步道串聯，就能有機會營造出4米寬綠帶。場地規畫以長條型布局取代方圓型，場地應規畫南北向，林蔭則在場地東西兩側。種植樹冠高大寬敞、開展型大喬木，例如樟樹、雨豆樹都是傘型樹種。

如果已經是既有大樹在公園，要避免樹木傷害，可透過動線設計來兼顧各方需求，例如將遊戲場選擇在既有樹林的東或西兩側，而非正下方，不要把遊戲場放在樹的正下方，若還鋪了水泥鋪面，就易讓樹窒息死亡，一旦樹木生病倒塌，林蔭也消失了。

新北市政府回應，公園或遊戲場遮蔭設計上以種植樹木為主，除提供遮蔭，也可增加景觀綠化，並於適當地點設置遮陽設施或涼亭等提供遮蔭。在遊戲場遊具結構選用上，除考量安全性會採用金屬外，餘採用自然材質如沙、礫石、樹皮或木頭等，創造自然充滿綠蔭的遊戲空間，若現有公園遮陽設施不足，在不影響遊戲場安全下，適度增設遮陽設施。

天氣逐漸轉熱，公園若遮蔭性不足，也影響使用時間。森林城市協會建議在遊戲場規畫中，找回林蔭共存的可能，設施最好是小而分散，避免大而集中。本報資料照片
天氣逐漸轉熱，公園若遮蔭性不足，也影響使用時間。森林城市協會建議在遊戲場規畫中，找回林蔭共存的可能，設施最好是小而分散，避免大而集中。本報資料照片
天氣逐漸轉熱，公園若遮蔭性不足，也影響使用時間。森林城市協會建議在遊戲場規畫中，找回林蔭共存的可能，設施最好是小而分散，避免大而集中。本報資料照片
天氣逐漸轉熱，公園若遮蔭性不足，也影響使用時間。森林城市協會建議在遊戲場規畫中，找回林蔭共存的可能，設施最好是小而分散，避免大而集中。本報資料照片
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