新北拚特色公園 民團：降溫設施、青少年需求納入規畫

新北市近年積極推動特色共融公園，截至目前已完成228座，全國數量最多，預計在2026年底提前完成原定2030年的250座全齡或特色共融公園目標。特色公園行動聯盟提醒，應納入青少年需求與高溫因應設計。

特公盟指出，新北挑戰性設施偏少，青少年戶外空間不足，兒童長大後無處可玩；另因應氣候變遷，應將遮蔭、降溫等設施納入設計與預算，避免遊戲場因高溫變得難以使用，呼籲市府強化前期規畫、聆聽兒童與民間意見。

特公盟指出，台灣氣候日益炎熱，公園設施在夏季中午幾乎難以使用，民眾經常反映「晚間測量都還是很熱」，因此主張應將遮陽設施、降溫設計自建置階段就納入預算與工程思考，包含使用透氣材質、增設遮蔭設備、水霧系統、鋪面與植栽配置等，避免高溫壓縮公園的使用時間。

此外，特公盟也倡議設置簡單的「水遊戲場」與公共飲水設備，讓孩童在炎熱天氣下仍能安心玩耍。

特公盟指出，目前新北市挑戰性公園比率偏低，缺乏針對青少年設計的空間與設施。聯盟強調，「兒童會長大」，兒童與青少年的遊戲需求不同，呼籲市府應納入「挑戰性公園」規畫，避免出現孩童長大後，公園便無處可玩、轉而放棄使用的情況。

特公盟建議，應更多舉辦針對兒童的遊戲場工作坊，透過友善兒童的引導方式，讓孩子以自己的方式表達對遊戲場的想像，進一步作為設計者的參考依據。「孩子與大人想的不一樣，設計上要多聽小孩的聲音，使用率才會高。」

特公盟也補充，部分熱門設施如彈跳床雖然維修頻繁，但受孩童喜愛，若僅因維護困難而排除，反而會減低公園吸引力。

特公盟指出，目前新北市雖已設有不少特色公園，但多數為中小型規模，缺乏整體都市與土地資源的盤整。相較之下，桃園市就曾透過前期整體規畫設立衛星型與旗艦型公園，不僅設施更具多元性，亦提升鄰里間的互補效益。他們建議，新北要做整體土地盤整及都市規畫，還有了解市民需求，才可以打造出全齡適用及符合社區互補效益的公園。