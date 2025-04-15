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捷運石牌站隨機傷人 北捷對行凶者罰10萬

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北捷運石牌站今天晚間發生持刀傷人事件。圖為員警在北捷石牌站內垃圾桶裡尋獲作案用水果刀。記者李隆揆／翻攝
台北捷運石牌站今天晚間發生持刀傷人事件。圖為員警在北捷石牌站內垃圾桶裡尋獲作案用水果刀。記者李隆揆／翻攝

北捷石牌站今天下午5點54分發生一名女子遭不認識的女子砍傷背部，所幸受傷旅客送醫無生命危險。持刀傷人的民眾交由警方偵辦處理，並依法裁處10萬元罰鍰。北捷強調，會提升見警率，維護乘客安全。

北捷表示，該案屬於個案，並依照大捷法未經許可攜帶經公告的危險或易燃物進入大眾捷運系統路線、場、站或車輛內，其行為致人輕傷者，處10萬元罰鍰。

傷者部分，北捷表示，公司主管至醫院慰問傷者及家屬，並致贈慰問禮盒，後續將持續關心傷者復原情形，並告知有旅客運送責任保險可予以理賠。台北市長蔣萬安表達關心的同時，也要求捷運公司加強維安。

北捷表示，事發後立即通告全系統各單位提高警戒、加強巡檢，發現可疑人、事、物立即回報行控中心；並持續與捷運警察合作，提升捷運系統見警率，以維護乘車安全。

北捷感謝事件除感謝熱心旅客外，也感謝捷運警察積極協助，共同捍衛旅客與系統安全。

北捷 捷運公司

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