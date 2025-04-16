北市iMap 挨轟外送專區錯誤多

外送普及，北市建置iMap「網路美食外送平台專區」，揭露業者稽查等相關資訊把關食安，不過議員發現，外送專區資訊錯誤多，去年5月至今僅信義區就數百筆漏登，質疑食安把關、資訊揭露僅做樣子？衛生局表示將檢討，並討論精進資訊呈現。

北市府2020年推出iMAP「網路美食外送平台專區」，主動透過專區，公開6大網路外送平台配合的餐飲業者衛生環境稽查結果，提供消費者快速、衛生安全的外食選擇。

不過議員顏若芳表示，她近期查看去年5月起信義區的店家，發現許多資料不實，包括同一店家在專區顯示複查合格及所屬平台，但另一平台卻顯示停止營業；另外有知名餐飲店稽查合格，顯示僅Foodpanda平台外送，但這家店卻在Uber Eats也可以點得到，質疑資料錯登？還是根本沒有到現場稽查？

顏若芳質疑，外送平台專區的資訊錯誤百出，稽查項目揭露也不夠完整，僅登錄稽查、複查合格，但稽查項目是什麼？消費者根本霧煞煞，要求全面檢討。

衛生局長黃建華表示，衛生局人員是從平台提供的名單，到店家現場稽查食安，但若另外一間平台沒提供，專區才會漏登。衛生局食藥科長林冠蓁也說，衛生局是每年請外送業者一年提供一次合作店家名單，可能資訊有時間差，會請平台更新資訊，並後續核對，接下來也會全面檢討，平台資訊如何揭露、呈現會比較好。