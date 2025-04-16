解交通瓶頸 汐止花3.5億闢新橋

新北汐止區保長里居民長期面臨交通與安全雙重困擾，尤其長興街與大同橋成為進出主要通道後，因地形與工業區動線交錯，衍生交通瓶頸與潛在危險。內政部都委會昨審議通過，將改善當地交通及人行道，總經費3.5億元，可望大幅改善居民進出動線。

現有道路拓寬難度高，加上長興橋與周邊鐵道、住宅密集，擴建受限，交通改善受阻。居民轉而依賴南側大同橋當替代路線，因橋梁屬民間所有，市府無法直接管理維護，且橋旁貨櫃業者車流繁重，安全風險升高。曾發生多起交通爭議與救災受阻事件，讓居民不安，民代多次在議會提出質詢，要求市府提出具體解方。

市府提出跨河新橋與聯外道路建設計畫，昨獲內政部都市計畫委員會審議通過。該計畫將在保長路興建跨越保長坑溪的新橋，銜接至大同路三段，總長約300公尺、路寬10公尺，設有雙向二車道及人行道，總經費初估約3.5億元，後續由新工處負責土地取得與施工。

城鄉發展局表示，該案規畫過程將盡量避開密集住戶區域，減少徵收與拆遷衝擊，平衡建設推進與居民權益。未來新橋完工後，將能解決長期以來的交通瓶頸，確保在火災、地震等緊急事件時，救護與消防車輛能迅速抵達，保障公共安全。