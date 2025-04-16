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新北交通事故 去年1163童受傷

聯合報／ 記者江婉儀張策／新北報導
靖娟基金會執行長許雅荏認為培養學生的交通安全意識尤為重要，不能完全仰賴導護老師協助，才是長遠有效的解方。記者張策／攝影
靖娟基金會執行長許雅荏認為培養學生的交通安全意識尤為重要，不能完全仰賴導護老師協助，才是長遠有效的解方。記者張策／攝影

新北市去年未發生0至12歲兒童交通事故死亡事故，卻有1163名孩童受傷。靖娟基金會指機車接送是兒童事故主因之一，呼籲家長配合學校改善校門交通亂象，政府設法讓駕駛人降速，也讓孩子練習過馬路。交通局今年將先做2處學校周邊行人友善區為示範點，速限降為30公里。

新北副市長陳純敬昨主持道安會報時指出，新北市去年兒童交通事故以乘客比率最高，達75.3%，其次為行人15.3%、自行車7.3%；事故集中時段為下午4至6時、晚上6至8時與早上6至8時，事故地點則以交叉路口最為常見，占比52.9%。

交通安全科長李淑惠表示，時間上推論的確可能是家長於通勤時間接送上下學，或是晚上從補習班下課後返家時段有關聯。未來交通局會做好通學環境，今年新北行人友善區要做2處，包括行人動線、段點串連和交通設施例如降速、減速設施或標線標誌等。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，根據觀察，兒童乘車事故中約8成與機車有關，營造「安全通學環境」是預防兒童事故的關鍵，建議明確畫設學區範圍，讓駕駛人降速，並透過道路縮窄等工程手段「物理限速」，也可參考南韓經驗導入科技執法，以免學童穿梭在人車混流的車道，家長又違停、違規迴轉，造成更大危險。

板橋莒光國小學務主任簡百澍表示，學校已與警方協調，在上下課時段開放學校正門對面的臨時停車空間，讓家長在對街停車、放孩子下車，再由導護老師引導孩童穿越馬路進入校門，分散接送人潮。

交通局專委林昭賢說，目前挑選板橋忠孝國中跟後埔國小周邊300公尺的四方形範圍，檢討區域內人行動線，提升安全性。

另一區在蘆洲空中大學，先前做過人行道改善工程，擴大到中正路往右走三民路的空大周邊，也把巷道內標誌標線做更加完整，預計最慢下月會勘，再蒐集地方意見調整，公告為行人友善區將速限30公里，預計下半年施工。

交通事故 行人

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