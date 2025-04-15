快訊

北捷驚傳隨機砍人…醫籲看清加害人五大徵兆 這站姿候車較安全

科技園區半導體公司工程師陳屍無塵室 同事驚見已死亡多時

北捷石牌站月台揮刀…女嫌情緒不穩送醫觀察 被害婦「背傷3公分」

侯友宜訪日返台 取經盼新北大巨蛋案促經濟繁榮

中央社／ 新北15日電

新北市長侯友宜11日率團訪日，今天返台，他在松山機場表示，此行借鏡日本大巨蛋經營模式，將讓新北市能夠創造歷史，有好的大巨蛋，在未來能夠帶動新北的經濟繁榮。

侯友宜11日與新北市議會議長蔣根煌率團前往日本進行考察與拜會行程。除參訪長照中心、市場改建、美術館外，還考察日本東京大巨蛋、西武大巨蛋的環境及經營情形。

侯友宜今天下午搭機返台，他在松山機場向媒體指出，此行到日本參訪長照並了解東京大巨蛋、西武大巨蛋的經營模式，以及拜會神奈川縣知事黑岩祐治。

他表示，此行看了兩個大巨蛋後，對新北大巨蛋案未來選址及經營模式增進信心，因為東京大巨蛋的經營每天滿場，尤其在運動賽事、表演藝術文化及其他類活動，比例上各占1/3。

侯友宜指出，其實大巨蛋的經營不見得都是運動賽事，可以擴大更多附屬設施，帶來更高的經濟效益，也帶來整個社區的繁榮。

他表示，希望借鏡日本大巨蛋經營的模式，讓新北市能夠創造歷史，有好的大巨蛋，在未來能夠帶動新北的經濟繁榮。

大巨蛋 日本

延伸閱讀

參訪東京及西武巨蛋 市長侯友宜：新北巨蛋納各方需求

侯友宜偕跨黨派議員訪日 今參觀西武巨蛋

市長侯友宜訪日本善光會 借鏡科技照護經驗升級新北長照

拚孵新北大巨蛋 侯友宜明赴日考察東京巨蛋

相關新聞

新品種馬鈴薯「台農4號」問世 零關稅衝擊台灣產地

嘉義農試所新研發台農4號馬鈴薯，長時間熬煮能保留薯塊、不易糊化，台北農產運銷公司舉辦試吃會，邀請業者品嚐。不過，近期沸沸...

新北汐止仁愛路涵洞嚴重漏水 將以水盤引流改善排水

在汐止區仁愛路涵洞，附近社區大樓不少，每天行經的人車很多，不過，只要下雨天涵洞裡漏水嚴重，引起民怨，所以，新北市議員張錦豪服務處就召集了相關單位人員現場會勘，將施作水盤引導排水改善。

再添防災生力軍 新北汐止區公所與8家企業簽MOU

為了提升防災韌性，配合新北市政府積極推動「在地防災企業」，汐止區公所今(15)日再度與8家企業，共同簽署防災合作備忘錄，除了提升企業防災意識，也進而投入社區防災的行列，透過公私力量的合作，整合資源，提升防災救災效率。

新北淡水新市鎮海都廣場拾光市集 當地里長盼榮景再現

新北市淡水區新市鎮當中，當初第一座影城購物廣場美麗新在去年底與宏泰人壽出現爭議之後，目前由宏泰人壽接手經營，並且與在地崁頂里舉辦拾光市集，號招超過30個攤位，辦理二手市集，加上廣場許多商家也重回經營，現場人潮明顯回流，崁頂里長 吳庭岳表示，這次舉辦市集並不是一次性活動，未來將會是帶狀活動，期盼藉此能夠帶動新市鎮的經濟發展。

陽明山大火 新北萬里公所掌握異味煙霧飄散狀況

陽明山小油坑七星步道昨(14)日上午發生火燒山，火勢延燒超過5小時，燃燒面積高達50公頃，所幸在消防與相關單位進行處置後，最終於下午4點多撲滅，並無人員傷亡，而燃燒的當下，面積持續擴大中，一旁鄰近的新北金山、萬里區也嚴陣以待，掌握即時災況訊息，不敢輕忽大意。

新北瑞芳區里環境認證首日 22里參加突破往年

新北市環保局舉行的里環境認證，今年瑞芳區共有22個里參加里環境認證，再度突破往年參加的里數，瑞芳區今(15)日是首日接受評核，包括柑坪里，龍安里，龍潭里，龍鎮里，龍山里共五里進行考核，各里里長和志工團隊使出渾身解數，讓里環境變得更好。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。