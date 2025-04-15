新品種馬鈴薯「台農4號」問世 零關稅衝擊台灣產地
嘉義農試所新研發台農4號馬鈴薯，長時間熬煮能保留薯塊、不易糊化，台北農產運銷公司舉辦試吃會，邀請業者品嚐。不過，近期沸沸揚揚的美國關稅議題，業界人士坦言，勢必會影響台中以南到嘉義的產地農民。
北農介紹，台農4號馬鈴薯是由嘉義農業試驗分所歷經多年研發出的新品種，薯皮外觀潔白、芽眼少而淺，適合鮮食用途，即使經長時間燉煮也能保持完整薯塊，不易糊化，風味濃郁，適用於咖哩、燉菜等多元料理。
同時，台農4號同時具備高固形物含量與低還原糖，適合製作薯片與薯條。其油炸後不易褐變，外觀及香酥鬆軟的口感，適合食品加工產業使用。
北農表示，這次與農業部農試所、崙尾果菜運銷合作社將於4月19日凌晨2點，共同舉辦馬鈴薯新品種「台農4號」試吃會，並於萬大市場的北農第一果菜批發市場拍賣場登場。
北農說，現場將提供香蒸馬鈴薯和醋溜土豆絲料理提供試吃，邀請業者品嚐全新馬鈴薯品種的獨特風味和應用潛力。
尤其面對美國關稅。業界人士表示，台灣馬鈴薯的產量占全部總額三分之一，其餘皆為進口，雖然馬鈴薯耐存，目前產季就能供應到9月，但是以整年度來看仍需要進口，因此若美國零關稅，勢必會影響到台中以南到嘉義的產地農民。
業界人士表示，蒜頭的進口就有防禦機制（Safeguard），總額只能限制多少，超過後就要累加關稅等，因此需要中央政府好好地談關稅。
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