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新北去年逾千名兒童交通事故受傷 學校盼家長放手、孩子培養交通意識

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
板橋莒光國小學務主任簡百澍表示，希望家長接送時讓孩子放在遠一點的位置上下車，別一窩蜂擠到學校旁。記者張策／攝影
板橋莒光國小學務主任簡百澍表示，希望家長接送時讓孩子放在遠一點的位置上下車，別一窩蜂擠到學校旁。記者張策／攝影

新北市去年雖未發生0至12歲兒童交通事故死亡案例，但仍有高達1163名孩童因交通事故受傷。根據統計，事故以乘客占比最高，事故時段則集中在上下課時間，地點以交叉路口最多。學校主任認為家長應多放手讓孩子自己走遠一點進學校，不要全部擠在校門口。

位於板橋的莒光國小學務主任簡百澍表示，學校交通安全規畫獲得肯定，入選全國交通安全評比前六名，「目前為止，校方還未接獲任何學生通學途中發生交通事故的案例」。她指出，學校共有四個出入口，設置11位導護志工協助指揮，尤其正門更有警察支援，但還是希望家長將孩子放在遠一點的位置下車，不要全部擠到學校旁邊「但多數家長還是不放心，寧願直接把孩子送到門口附近。」

簡百澍表示，校方已與警方協調，在上下課時段開放學校正門對面的臨時停車空間，讓家長能在對街下車、放孩子下車，再由導護老師引導孩童穿越馬路進入校門，不僅有效分散接送人潮，也避免正門口擁擠亂象，提升通行安全。

簡百澍坦言，儘管偶爾仍有家長違規停車，但經過學校與導護老師多次勸導後，整體配合度不錯，「大家都知道，如果太自私，會影響到其他人，也可能讓孩子更危險。」警方也會在上下課時段佈置人力協助導引交通，但人手不夠，主要還是集中在正門。

針對孩童交通意識的培養，簡百澍認為現在的孩子「太被保護」，反而缺乏對道路危險的基本認知。他表示，學校除了在課堂中融入交通安全教學，也會透過校外教學、活動進行實地宣導，「還是希望家長能給孩子一點空間，讓他們有機會練習如何安全地走在路上。」

板橋莒光國小學務主任簡百澍認為現在的孩子「太被保護」，反而缺乏對道路危險的基本認知。記者張策／攝影
板橋莒光國小學務主任簡百澍認為現在的孩子「太被保護」，反而缺乏對道路危險的基本認知。記者張策／攝影

主任 交通事故

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