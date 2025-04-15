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新北瑞芳區里環境認證首日 22里參加突破往年
新北市環保局舉行的里環境認證，今年瑞芳區共有22個里參加里環境認證，再度突破往年參加的里數，瑞芳區今(15)日是首日接受評核，包括柑坪里，龍安里，龍潭里，龍鎮里，龍山里共五里進行考核，各里里長和志工團隊使出渾身解數，讓里環境變得更好。
柑坪里里長許銘仁和龍安里里長柯瑞和皆表示，參加里環境認證只是一個過程，更重要的是，喚起民眾對於自家環境的維護，除了里長和志工之外，全民皆動起來，讓巷道維持乾淨，髒亂點成綠美化或可食地景，里內環境也越來越好了。
瑞芳區區長楊勝閔說，今年瑞芳區共有22里參加里環境認證，是歷年來最多，參加的里長和志工從平時的環境基本整潔，到綠美化的創意發想，都讓人看到他們的用心，另外評委也提供許多改善意見，期待讓各里環境有所提升。
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